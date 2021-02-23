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Пластический хирург рассказал о новом тренде — уменьшении груди 

Катерина Саломе 8 часов назад
Пластический хирург рассказал о новом тренде — уменьшении груди
Фото: depositphotos.com
Пластический хирург Дмитрий Саратовцев рассказал, что сегодня наибольшей популярностью пользуется операция по уменьшению груди. Его слова приводит «Московский комсомолец».
По словам врача, чаще всего запрос поступает от пациенток с пышной грудью, которая после беременности или вскармливания подвергается птозу — опущению молочных желез. Хирург объяснил, что с помощью операции женщины пытаются не только уменьшить размер, но и восстановить форму.
Также среди пациенток, желающих уменьшить грудь, есть те, кто ранее чересчур большие силиконовые импланты. Ведь со временем у девушек стали появляться боли в спине, и они не могут полноценно заниматься спортом. Кроме того, за помощью к доктору обращаются женщины с гигантомастией — врожденной патологией, при которой молочные железы могут быть больше шестого размера. Среди прочих причин, по словам специалиста, — прение кожи и повышенная потливость.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что медики объяснили, почему репчатый лук —«суперпродукт».
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