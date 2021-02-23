Пластический хирург Дмитрий Саратовцев рассказал, что сегодня наибольшей популярностью пользуется операция по уменьшению груди. Его слова приводит «Московский комсомолец».

По словам врача, чаще всего запрос поступает от пациенток с пышной грудью, которая после беременности или вскармливания подвергается птозу — опущению молочных желез. Хирург объяснил, что с помощью операции женщины пытаются не только уменьшить размер, но и восстановить форму.

Также среди пациенток, желающих уменьшить грудь, есть те, кто ранее чересчур большие силиконовые импланты. Ведь со временем у девушек стали появляться боли в спине, и они не могут полноценно заниматься спортом. Кроме того, за помощью к доктору обращаются женщины с гигантомастией — врожденной патологией, при которой молочные железы могут быть больше шестого размера. Среди прочих причин, по словам специалиста, — прение кожи и повышенная потливость.