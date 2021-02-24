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Могут ли лопнуть «перекаченные» губы 

Даня Виттиг 1 час назад
Могут ли лопнуть «перекаченные» губы
Фото: depositphotos.com
Увеличение губ — одна из самых популярных косметологических процедур современности. Вместе с этим она и самая обсуждаемая. «Рамблер» выяснил, могут ли такие губы лопнуть.
Отек после инъекций проявляется всегда и держится до недели. Однако в некоторых случаях из-за ошибок косметологов губы опухают чрезмерно, появляется чувство распирания, а сама форма "идет буграми". Это происходит из-за отсутствия компетенции у врача.
Серая зона косметологов представляет собой любителей, которые не разбираются в анатомии, не проверяют человека на непереносимость тех или иных препаратов и работают по неправильным технологиям. Зато они предлагают низкую стоимость своих услуг.
Несмотря на то, что филлеры не могут привести к разрыву тканей (они достаточно эластичные), они могут привести к их отмиранию. Это происходит в том случае, если косметолог попал в сосуд.

"Непрофессионалы вводят гиалуроновую кислоту за пять тысяч. Последствия такой экономии — аллергия, искривлённые губы, пережатые сосуды. Ведь анатомию эти люди не знают, вкалывают абы как. Игла может попасть в вену, и, если даже маленькая капля средства попадёт в кровь, — это эмболия, смертельно опасно", — рассказала Екатерина Захарова изданию Life.

Эмболия — это присутствие в кровотоке частиц, не встречающихся там в нормальных условиях. В таком случае препарат может образовать тромб и привести к смерти.
Менее "страшные" результаты непрофессиональной работы заканчиваются асимметрией лица, окостенению тканей и повторными хирургическими вмешательствами.
На некомпетентных врачей можно подать в суд. Частная медицинская деятельность, повлекшая вред здоровью, может и вовсе обернуться ограничением свободы. Правда, далеко не все жертвы косметологов доходят до соответствующих инстанций.
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