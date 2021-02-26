Студентка бросила учебу ради Instagram и разбогатела 

Американка из штата Флорида Алекса Коллинз бросила учебу в колледже, стала Instagram-моделью и заработала свой первый миллион долларов. "Рамблер" рассказывает ее историю.

Свою страничку в соцсети девушка начала вести в 2014 году. Тогда же она решила бросить учебу и полностью посвятить себя блогу. Несмотря на то, что ее родители были против, она решила довериться своему чутью. Спустя шесть лет, в июле 2020 года у нее набрался первый миллион подписчиков в Instagram. Прошел еще год и она заработала первый миллион долларов на рекламе.

Как рассказала Коллинз, тяжелее всего было договориться с родителями. Она уверена, что старшее поколение не понимает вехе перспектив социальных сетей.

«Будучи представителями более старшего поколения, они не понимали, что такое Instagram и сила социальных сетей. Они настаивали на том, чтобы я продолжила обучение, но я сказала им: "Вы должны меня выслушать и понять, что наступила новая эра, и я знаю на что иду"»

Сейчас Коллинз не нуждается в деньгах. У нее есть дом с бассейном во Флориде, она сотрудничает с популярными брендами, покупает бредовые вещи и часто путешествует.

Кроме того, девушка заверила, что не страдает от недостатка мужского внимания. По ее словам, на нее обращали внимание звезды: футболисты, певцы и актеры. Они предлагали ей встретиться, но она отказывала.