3 действенных способа отодвинуть старость 

Миллионы женщин по всему миру ежемесячно тратят крупные суммы на поддержание красоты. Внушительная часть из этих средств направлена на сохранение молодости: дорогостоящие крема и косметологические процедуры.

Однако нейробиологи уверены: отсрочить старость можно и без огромных денежных вложений. Подробнее о самых эффективных способах — в материале "Рамблера".

Выбирайте шелковое постельное белье

Как бы мы ни любили хлопок в одежде, покупая постельное белье, лучше отдавать предпочтение шелковым моделям. Дело в том, что хлопок оказывает грубое влияние на кожу, из-за чего по утрам вы выглядите не отдохнувшей, а, напротив, уставшей. Шелк, в свою очередь, бережно заботится о коже, что способствует более комфортному сну и вместе с тем помогает отсрочить старение.

Включите в рацион белые грибы

Ученые из США выяснили, что люди, которые на постоянной основе употребляют белые грибы, чувствуют себя гораздо моложе своих лет. Такой эффект достигается благодаря особым веществам, которые содержатся в белых грибах, — эрготионеину и глутатиону. Именно они нейтрализуют поврежденные клетки, а также предупреждают ряд серьезных недугов, в числе которых рак, болезни сердечно-сосудистой системы и болезнь Альцгеймера.

Освойте йогу для лица

За последние несколько лет многочисленные техники "фейсбилдинга" приобрели бешеную популярность. И неспроста: последовательно напрягая, а затем расслабляя группы мышц, вы снимаете с лица накопившееся за день напряжение, а еще становитесь энергичней и спокойнее эмоционально. Еще один плюс данной практики — освоить ее можно при помощи видеороликов на YouTube.