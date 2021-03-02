3 правила безопасного, но эффективного загара весной 

Бледность никому не к лицу, зато золотистый оттенок кожи подходит всем.

Уже пришла весна и вышло солнце. После нескольких месяцев зимы ваше бледное тело выбирается на лежак под солнечные лучи, но что вас ждет? Увы, обгоревшая кожа из-за несоблюдения правил . WomanHit научит вас загорать правильно и наслаждаться результатами на протяжении пары месяцев.

Защита

Первое, о чем стоит подумать, это UV-фактор. Проверяйте в приложении на телефоне ультрафиолетовый индекс, чтобы понимать, какой уровень защиты вам нужен. Обычно весной индекс бывает 1—2, так что хватить защиты на тело 15+, а на лицо — 30+. А уже к концу сезона нужно увеличить защиту, чтобы противостоять вредному воздействию более сильного солнца. Для тела нужен будет фактор 30+, а для лица — 50+.

Увлажнение

Загар не закрепится на вашем теле, если кожа будет шелушиться из-за недостатка влаги. После принятия душа наносите на тело масло — лучше всего кокосовое, потому что оно недорого стоит, но увлажняет кожу и обеспечивает защиту на поверхности в виде тонкой масляной пленки. Правда будьте аккуратнее с одеждой: лучше походить нагишом после нанесения масла, чтобы дать ему впитаться. Если же у вас нет желания после ванны сразу лечь в постель, лучше нанести легкий лосьон с НУФ.

Витамины

Сдайте анализ крови на витамины по назначению врача, чтобы понять, достаточно ли у вас витамина Д, Е и А. Они отвечают за цвет, качество загара и состояние кожи. При недостатке важно восполнять их медикаментами или продуктами питания — зависит от количества веществ, которых вам не хватает. Обычно любителям загара советуют пить свежевыжатый морковный сок, содержащий множество витамина А, вместе с тостом, намазанным сливочным маслом — в нем витамин Е и жирные кислоты, способствующие усвоению витаминов.

Почему нужно загорать весной

Весной ультрафиолетовый индекс не такой сильный, как летом, как мы отметили выше. По этой причине загар будет ложиться на тело постепенно, не влияя на щелочно-липидный баланс, то есть не вызывая пересушивания кожи и появления на ней высыпаний или пигментных пятен. Для того, чтобы загар выглядел темнее, можете использовать оттеночный лосьон со светоотражающими частицами бронзового цвета. Если делать все в комплексе, приятный оттенок ваше тело приобретет всего за пару месяцев.