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Настоятельница бросила церковь ради титула обладательницы самых красивых ягодиц 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
Настоятельницу признали обладательницей самых красивых ягодиц
Фото: @andressaurachoficial
Настоятельница церкви бросила работу ради участия в гонке за титул обладательницы самых красивых ягодиц в мире. Об этом сообщает Daily Star.
Андресса Урах (Andressa Urach) из Бразилии пробовала себя в подобном конкурсе в 2012 году. Заняв второе место, она посвятила себя религии и в течение шести лет служила в евангельской церкви. В 2021 году девушка решила вновь попытаться завоевать первое место в престижном конкурсе Miss BumBum, который пройдет в июле в городе Сан-Паулу, и выиграть 50 тысяч бразильских реалов (660 тысяч рублей).
Ради достижения цели бывшая священнослужительница обратилась за помощью к пластическим хирургам. Урах потратила 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) на операции, в том числе она внедрила силиконовые импланты в ягодицы и накачала губы.
Кроме того, девушка начала активно вести станицу в Instagram, где размещает снимки своей фигуры. В настоящий момент на нее подписаны 2,5 миллиона человек.
«Я всей душой верю, что вера спасла мою жизнь и изменила моя взгляды буквально на все. Для бога не имеет значения, что вы говорите или делаете в моменте, для него важно то, как вы выстраиваете свой путь», — поделилась мыслями бразильянка.
В феврале американская рэперша Карди Би приняла участие в откровенной съемке для журнала Interview и рассказала о комплексах по поводу своей внешности. Певица вспомнила об издевательствах со стороны сверстников в школе и раскрыла причину увеличения своих ягодиц. В частности, ее упрекали в худобе и отсутствии женственных форм. Из-за этого знаменитость начала менять свое тело хирургическим путем.
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