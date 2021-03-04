Женщины рассказали, сколько они готовы потратить на молодость

Российские женщины готовы тратить на антивозрастной уход до 5% своего ежемесячного дохода. Самым востребованным средством для ухода стал крем для лица. Об этом говорится в исследовании НПФ "Открытие", сообщают РИА Новости.

По данным исследования, большинство россиянок (87,1%) тратится на средства для антивозрастного ухода. При этом две трети женщин готовы тратить на уход до пяти тысяч рублей в месяц.

До 10 тысяч рублей готовы тратить 15,2% опрошенных, а до 20 тысяч рублей — 2,5% респондентов. Более 20 тысяч рублей на поддержание или сохранение молодости готовы отдавать лишь 0,5% опрошенных.

"Почти половина респондентов (49,4%), использующих или планирующих использовать антивозрастной уход, предпочитают проверенные бренды средней ценовой категории", — выяснили эксперты.

Четверть россиянок ищут самые выгодные предложения в магазинах и берут товары со скидкой, 17% женщин берут лучший продукт, основываясь на отзывах и советах знакомых, вне зависимости от цены. Примерно 11,9% опрошенных устраивает бюджетная косметика, а 9,5% россиянок покупают косметику известных и дорогих брендов.

Самыми необходимыми средствами для ухода 73,3% россиянок считают крем для лица, 40,8% — крем для глаз. Около 35,7% опрошенных не могут обойтись без тоника или лосьона, 33,5% — средства для защиты от солнца, а 21,9% — сыворотки.

Почти 60% россиянок полагают, что косметика для антивозрастного ухода необходима женщинам с 25-30 лет.