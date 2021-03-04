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Журнал разоблачил нечестный способ составления рейтинга самых красивых людей 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
Журнал разоблачил нечестный способ составления рейтинга красивых людей
Фото: «People»
Феминистское интернет-издание Jezebel разоблачило нечестный способ составления рейтинга самых красивых людей журнала People. Соответствующая информация появилась на официальном сайте портала.
Согласно материалу, рейтинг 50 самых привлекательных в мире людей составляется несправедливо, поскольку изначально по его правилам авторы должны смотреть исключительно на внешний вид кандидатов.

«Красивое лицо должно отражать определенное чутье, безмятежность, остроумие, смелость или доброту. Оно должно иметь характер, чтобы достичь истинной красоты», — гласит политика People.

Однако на практике, как оказалось, жюри обращало внимание не только на внешние данные, но и на профессиональные достижения героев. Бывший фоторедактор специальных выпусков журнала People Мэдди Миллер (Maddy Miller) вспомнила случай, произошедший 28 лет назад с актрисой Джоди Фостер (Jodie Foster). В 1993 году журнал номинировал ее на второе место в рейтинге. Помощницу знаменитости не устроило такое решение, и она решила узнать причину, по которой авторы не удостоили Фостер первого места.
В итоге Миллер выяснила, что титул самой красивой женщины в 1992 году актриса получила за роль в фильме «Молчание ягнят». В 1993 году у нее не было столь крупных работ, поэтому ей присудили только второе место.
В декабре 2020 года модель израильского происхождения Яэль Шелбию (Yael Shelbia) признали женщиной с самым красивым в мире лицом. 19-летняя девушка впервые возглавила рейтинг наиболее привлекательных людей планеты, опередив по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Лалису Манобан (Lalisa Manoban), австралийскую модель Мейку Вуллард (Meika Woollard) и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй (Chou Tzu-yu).
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Красота , Красивые девушки , Джоди Фостер
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