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Женщина отсудила у начальника миллионы за оскорбление старухой 

Даня Виттиг 7 часов назад
Женщина отсудила у начальника миллионы за оскорбление старухой
Фото: depositphotos.com
В Великобритании менеджер отсудила у своего начальника 17 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей) за то, что тот назвал ее старухой. Об этом сообщает The Mirror.
72-летняя Джанет Уитт управляла магазином почти 20 лет. В какой-то момент она поссорилась со своим начальником, 45-летним Сэмом Купером. Мужчина платил ей меньше, чем получал управляющий чайным магазином напротив. Она подала на босса в суд за дискриминацию по возрасту, виктимизацию и несправедливое увольнение и выиграла значительную выплату.
До этого Уитт пожаловалась Куперу на несправедливую зарплату, в ответ на что он стал кричать на нее и назвал старухой.
Последнее высказывание суд признал дискриминацией по возрасту и постановил Купера выплатить своей экс-сотруднице почти 17 тысяч фунтов.
Ранее "Рамблер" сообщал, как понять, что пришла старость.
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