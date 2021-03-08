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Покажи личико: травести-дивы с макияжем и без в проекте Лиланда Бобба 

BigPicture.ru 5 часов назад
Американский фотограф Лиланд Бобб (Leland Bobbe) много фотографировал актеров, выступающих в бурлеск-шоу. В живописном фотопроекте под названием «Half-Drag» он представил мужчин, которые выступают в женских образах. Но макияж у этих драг-квин артистов был нанесен только на половину лица.
Основной изюминкой этих студийных портретов является то, что лица моделей загримированы лишь наполовину и иногда под слоем косметики скрываются весьма привлекательные мужчины. Для того, чтобы оценить силу макияжа — прикройте рукой поочередно то одну, то другую часть лица на каждом фото.
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