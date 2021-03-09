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Как живет самая красивая рыжеволосая девушка 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Россиянка Анджелина Мишель уже не в первый раз признана самой красивой рыжеволосой девушкой в мире. Сообщается, что ее пропорции сравнивали по золотому сечению, поэтому ее лицо было признано идеальным. Несмотря на свою необычную внешность и имя, девушка действительно родилась в России. "Рамблер" рассказывает о том, как она живет и чем занимается.
Девушка родилась в Ростове-на-Дону и отучилась в Южном Федеральном университете, а потом начала развиваться в качестве модели. Как и многие, она получила популярность сначала в Instagram. Ее заметили и пригласили в модельное агентство.
Сейчас она продолжает сниматься для обложек журналов и рекламных кампаний брендов. Она очень востребована из-за необычной внешности, поэтому часто снимается за рубежом: сначала она сотрудничала с агентством в Гонконге, а потом выбрала другое — в Милане.
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