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Шугаринг и другие бьюти-процедуры, которые нельзя делать самостоятельно 

Мира Маркина 3 часа назад
Шугаринг и другие бьюти-процедуры, которые нельзя делать самостоятельно
Фото: depositphotos.com
С каждым годом в индустрии красоты появляется все больше новых процедур. И если какие-то из них самостоятельно провести практически невозможно, то другие на регулярной основе женщины проводят у себя дома, желая сэкономить средства.
Однако специалисты предупреждают: такая экономия может обернуться неприятными последствиями. Подробнее о бьюти-процедурах, которые нельзя делать самостоятельно, — в материале "Рамблера".

Шугаринг

Один из самых популярных методов депиляции, подразумевающий удаление нежелательной растительности при помощи расплавленной сахарной пасты. Нередко такая смесь, приготовленная в домашних условиях, не захватывает все волоски, из-за чего ее приходится наносить несколько раз, а это сильно травмирует кожу. Кроме того, если перегреть пасту, на теле могут остаться ожоги.

Глубокий пилинг

Без помощи специалиста вы можете не заметить покраснения на лице во время пилинга, сигнализирующие об аллергии. Вдобавок к этому при отсутствии грамотной подготовки на коже могут появиться ожоги и нежелательная пигментация. Именно поэтому в домашних условиях косметологи рекомендуют ограничиться отшелушивающими масками.

Пирсинг

Если вы не разбираетесь в анатомии, делать пирсинг самостоятельно — огромный риск. Вы можете задеть нервные окончания или крупный сосуд, а это чревато серьезными проблемами. В лучшем случае на теле останется рубец, которому вы вряд ли обрадуетесь даже при учете того, что сэкономили деньги, отказавшись от процедуры у мастера.
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