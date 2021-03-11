Мир, где красавицы и дикие звери живут в гармонии

Российский фотограф Катерина Плотникова создает потрясающие образы, которые, кажется, вступили в нашу реальность из детских сказок или снов. В мире фантазий автора фотопроекта тихие и сдержанные красавицы живут бок о бок с дикими животными и хищниками посреди лесной чащи. В представлении фотографа женщина и животное существуют в полной гармонии.