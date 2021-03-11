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Мир, где красавицы и дикие звери живут в гармонии

BigPicture.ru
1 час назад
Российский фотограф Катерина Плотникова создает потрясающие образы, которые, кажется, вступили в нашу реальность из детских сказок или снов. В мире фантазий автора фотопроекта тихие и сдержанные красавицы живут бок о бок с дикими животными и хищниками посреди лесной чащи. В представлении фотографа женщина и животное существуют в полной гармонии.
Российский фотограф Катерина Плотникова создает потрясающие образы.
1/7 Российский фотограф Катерина Плотникова создает потрясающие образы.
Фото: Катерина Плотникова
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Кажется, они попали в нашу реальность из детских сказок или снов.
2/7 Кажется, они попали в нашу реальность из детских сказок или снов.
Фото: Катерина Плотникова
В мире фантазий автора фотопроекта тихие и сдержанные красавицы живут бок о бок с дикими животными и хищниками посреди лесной чащи.
3/7 В мире фантазий автора фотопроекта тихие и сдержанные красавицы живут бок о бок с дикими животными и хищниками посреди лесной чащи.
Фото: Катерина Плотникова
В представлении фотографа женщина и животное существуют в полной гармонии.
4/7 В представлении фотографа женщина и животное существуют в полной гармонии.
Фото: Катерина Плотникова
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В кадре Катерина ставит хрупких и нежных моделей вместе с сильными и грозными дикими зверями.
5/7 В кадре Катерина ставит хрупких и нежных моделей вместе с сильными и грозными дикими зверями.
Фото: Катерина Плотникова
В ее работах большую роль играют приглушенные и естественные краски и тона одежды девушек.
6/7 В ее работах большую роль играют приглушенные и естественные краски и тона одежды девушек.
Фото: Катерина Плотникова
А также окружающая природа и красота и сила животных.
7/7 А также окружающая природа и красота и сила животных.
Фото: Катерина Плотникова
В кадре Катерина ставит хрупких и нежных моделей вместе с сильными и грозными дикими зверями. В ее работах большую роль играют приглушенные и естественные краски и тона одежды девушек, окружающая природа и красота и сила животных.
Красота,Фото,
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