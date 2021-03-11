Ещё
Далее:
Читайте также:

Бурлеск-танцовщица прославилась благодаря внешности Мэрилин Монро 

Анна Арсеньева 7 часов назад
Танцовщицу и модель Изабеллу Блисс из Великобритании называют двойником американской киноактрисы Мэрилин Монро. Девушке 34 года, и она танцует бурлеск в лондонском кабаре. "Рамблер" собрал галерею фото британки.
То, что она похожа на Мэрилин Монро, Изабелла Блисс стала замечать еще в юности. На ее внешность часто обращали внимание родственники и прохожие на улице:

«Они все говорили: "Боже, удивительно, как сильно она похожа на Монро"», — рассказала британка.

Сейчас она активно использует свое сходство со звездой 50-х, выступает в ее образах и участвует в тематических фотосессиях. Кроме того, узнаваемая внешность помогает Блисс продвигать свой бренд косметики.
Однако схожесть с Мэрилин Монро иногда доставляет проблемы. Например, ее часто блокируют в социальных сетях.
Видео дня. Чего не хватает, если хочется сладкого или соленого
Красота , Фото , Мэрилин Монро
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 главных признаков сильной личности
03:21
7 главных признаков сильной личности
Психология
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
06:15
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
Здоровье
Как алкоголь делают безалкогольным
05:38
Как алкоголь делают безалкогольным
Еда
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
00:55
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
Еда
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
05:08
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
Красота
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
03:00
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
Звёзды
Как быстро убрать синяки
06:07
Как быстро убрать синяки
Красота
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
06:12
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
Здоровье
Звезды, которые родили после 40
04:20
Звезды, которые родили после 40
Звёзды
Что делают с организмом кунжутные семечки
04:40
Что делают с организмом кунжутные семечки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение