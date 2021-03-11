Танцовщицу и модель Изабеллу Блисс из Великобритании называют двойником американской киноактрисы Мэрилин Монро . Девушке 34 года, и она танцует бурлеск в лондонском кабаре. "Рамблер" собрал галерею фото британки.

То, что она похожа на Мэрилин Монро, Изабелла Блисс стала замечать еще в юности. На ее внешность часто обращали внимание родственники и прохожие на улице:

«Они все говорили: "Боже, удивительно, как сильно она похожа на Монро"», — рассказала британка.

Сейчас она активно использует свое сходство со звездой 50-х, выступает в ее образах и участвует в тематических фотосессиях. Кроме того, узнаваемая внешность помогает Блисс продвигать свой бренд косметики.

Однако схожесть с Мэрилин Монро иногда доставляет проблемы. Например, ее часто блокируют в социальных сетях.