Стало известно, что победительница конкурса "Мисс Россия" 2019 года Алина Санько примет участие в международном конкурсе "Мисс Вселенная — 2020".

"В начале мая "Мисс Россия — 2019" Алина Санько отправится в США, чтобы принять участие в 69-м по счету международном конкурсе "Мисс Вселенная — 2020". Финал долгожданного события состоится 16 мая в Голливуде, штат Флорида", — сообщили в пресс-службе конкурса.

При этом, "Мисс Вселенная — 2019" Зозибини Тунцы носит свой титул уже два года, потому как конкурсы не проводились из-за пандемии. Точно также, как и Алина Санько, которая носит титул "Мисс Россия".

Пользователи Сети приняли эту новость с радостью. Многие пишут, что Алина действительно заслуживает своего титула и сможет достойно представить Россию в конкурсе.