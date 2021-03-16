Коллаген для кожи и волос: зачем нужен и кому подойдет 

Сейчас популярные бьюти-блогеры и адепты правильного питания все чаще рассказывают о том, что пьют коллаген для упругости кожи и четкого овала лица.

Зачем пить коллаген, кому он необходим, какие бывают виды — рассказала Ольга Валентиновна Подхомутникова, кандидат медицинских наук, эксперт Coral Club, заведующая кафедрой дерматовенерологии НГИУВа.

Что такое коллаген?

Коллаген — вездесущий белок, который является структурой всей соединительной ткани организма. Коллаген существует в виде матрикса: в нем находится коллагеновые волокна, эластин, фибрин и гиалуроновая кислота.

Коллаген состоит из трех аминокислот: глицина, аргинина и пролина. И в зависимости от их комбинаций выделяют 28 типов коллагена в природе.

Для красоты и здоровья особенно важны три типа:

Первый тип: содержится во всех тканях и отвечает за эластичность, водный баланс и усвоение питательных веществ. Необходим для кожи, костей, соединительной ткани и стенок сосудов.

Второй тип: необходим для суставов, сухожилий и хрящей, он рекомендуется и применяется против воспалительных процессов в нашем организме, имеет хорошее противовоспалительное действие.

Третий тип: молодой компонент, отвечает за эластичность, метаболизм, состояние клеток кожи, волос и ногтей в целом.

Принято считать, что первый и третий тип обладают эффектом омоложения и тонуса. Второй тип отвечает за восстановление суставов, дисков и хрящей.

В чем уникальные свойства коллагена?

Все в организме происходит под его влиянием. Коллаген нужен для укрепления костей и суставов. Ускоряет процесс восстановления костей и тканей после переломов и операций. Особенно отмечают восстановительные свойства в слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта. Укрепляет волосы, ногти, зубы, разглаживает морщинки. Улучшает сон. Разгоняет метаболизм.

Существует два основных источника коллагена:

1. Из животного сырья (кожа, шкуры и суставы крупного рогатого скота). Он наиболее дешевый, хорошо усваивается, проверен годами использования, его регулярный прием восполняет запасы организма, в результате помогает контролировать появление морщин.

2. Морской источник — верхние клетки кожи рыб. Его структура является очень близкой к той, которую имеют волокна коллагена у человека. Считается более эффективным, так как полностью всасывается через стенки кишечника и способствует выработке собственного коллагена.

Насколько коллаген эффективен?

Коллаген бывает в виде порошка, капсул, таблеток, жевательных таблеток и в виде жидкой композиции. Отличие между порошком, капсулами, жидкой формой и таблетками заключается в удобстве приема, времени усвояемости и цене.

Жидкий коллаген особенно эффективен, ведь он мгновенно всасывается, быстрее начинает работать и помогать выработке собственного коллагена. Плюс при производстве жидкого коллагена добавляются другие важные компоненты, такие как витамин С и микроэлементы, улучшается вкус (возможность более комфортного употребления продукта).

Замечено, что эффект от приема коллагена у каждого человека отличается. Это обусловлено тем, что потребности и уровень коллагена у каждого свой.

Чем старше человек, тем меньше коллагена в его организме, и, когда мы начинаем принимать коллаген, организм сам определит, куда отправить эти молекулы.

Важно: при приеме коллагена обязательно необходимо присутствие в рационе Oмега-3, цинка, селена, серы, кремния, витаминов группы A, B, D.

От коллагена не будет сиюминутного эффекта, это не чудо-таблетка. Конечно, он сделает кожу более подтянутой, но нужно время.

Есть ли противопоказания для питьевого коллагена?

Среди противопоказаний аллергия на другие компоненты, которые добавляются при производстве, но на сам коллаген аллергических реакций выявлено не было. Также нужно отметить, что вызывать аллергические реакции может дешевое сырье.

Как часто нужно пить коллаген?

Профилактической дозой — 5 граммов в сутки, а лечебная доза — 10 граммов в сутки. Натощак за 30–60 минут до еды. Желательно комбинацией, совместно с витамином С, Омега-3, другими микроэлементами. Курсом до трех месяцев. Затем перерыв и повторение курса.