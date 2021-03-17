На какой косметике можно экономить 

Собрать хорошую универсальную косметичку и не разориться — задача не из простых. Но есть косметические продукты, которые нет смысла покупать втридорога. А есть такие, на качестве которых лучше не экономить, потому что это может отразиться даже на здоровье. О косметике, которую все же можно покупать без переплат за бренд, рассказываем в материале "Рамблера".

Карандаш для губ

В любой ценовой категории можно найти карандаш, который будет вам подходить и по цвету, и по стойкости, и по степени мягкости. В данном случае нет никакого смысла покупать один карандаш от люксового бренда, на эту сумму лучше взять несколько более бюджетных вариантов в разной цветовой гамме. За те же деньги у вас может быть два-три карандаша, которые вы сможете миксовать как на торжественные мероприятия, так и на каждый день

Гигиеническая помада

Практика показывает, что лучшая гигиеническая помада — это купленная в обычной аптеке, возможно даже от бренда, который вообще не занимается декоративной косметикой. Фирмы, специализирующиеся на декоративной косметике, в большинстве случаев будут уделять много внимания оформлению упаковки, а также будут добавлять в состав отдушки и красители, которые позволят придать губам оттенок. Это вовсе не плохо, но если мы хотим сэкономить, то стоит помнить, что главная задача гигиенической помады — это увлажнение, а все дополнительные опции могут отражаться не только на стоимости, но и на качестве продукта.

Тушь

На сегодняшний день существует множество качественных тушей по бюджетной цене и переплачивать за бренд смысла нет. Большинство продуктов оформлены со вкусом, а если говорить о практичности и качестве товара, то найти тушь с подходящей щеточкой и легкой в нанесении, не говоря уже о цвете, вообще не составляет труда. Иной раз тушь, купленная за несколько тысяч рублей, по своим свойствам вообще не отличается от товара за пять-шесть сотен. Учитывая, что это одна из самых базовых вещей, которая регулярно заканчивается, покупать дорогой продукт нет никакого смысла.

Тени для бровей

Главное при покупке теней для бровей — это выбрать наиболее подходящий оттенок. А особой разницы в товарах люксовых марок и бюджетных брендов по факту нет. То, насколько красиво будут выглядеть ваши брови, зависит по большей части от вашей собственной аккуратности и удобства кисти для бровей.