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Как аспирин делает волосы здоровыми и красивыми 

Диана Товсепова 6 часов назад
Как аспирин делает волосы здоровыми и красивыми
Фото: depositphotos.com
Пользователи Сети регулярно делятся своими бьюти-лайфхаками на популярных форумах. Как выяснил "Рамблер", многие практикуют мытье головы с аспирином. По слухам, секрет роскошной шевелюры голливудской актрисы Дженнифер Энистон кроется как раз в том, что свои волосы на регулярно моет с аспирином.
О том, что аспирин борется не только с головной болью, но и благоприятно действует на волосы, знают не все. Дело в ацетилсалициловой кислоте, которая лежит в основе лекарства. Поэтому аспирин действует как другие кислоты, но еще эффективнее из-за других полезных веществ в его составе.
В частности, ацетилсалициловая кислота обволакивает наружную часть волосяных чешуек, аккуратно сглаживая их поврежденную структуру. Закрывая чешуйки и заполняя пустоты, т.е. поврежденные участки, восстанавливает прочность волосяного покрова и предотвращает (или сдерживает) выпадение волос.
Эксперты выделяют целый список полезных свойств аспирина:
— предотвращает выпадение волос;
— восстанавливает поврежденные участки волосинок, устраняет их пористость;
— возвращает естественный блеск волос;
— уменьшает жирность;
— помогает устранить перхоть;
— увеличивает объем.

Как применять

Для блеска волос нужно измельчить в кашицу три таблетки аспирина и растворить их в 15 мл шампуня или бальзама. Затем следует нанести полученную смесь на влажные волосы, тщательно помассировать, а затем смыть.
Для увеличения объема волос нужно два яичных желтка смешать с четырьмя растолченными таблетками аспирина. Полученную смесь нанести на влажные волосы, подержать 20 минут и смыть отваром череды. Волосы будут оставаться пышными до трех дней.
Для ускорения роста волос три измельченные таблетки аспирина рекомендуют втирать в сухую кожу головы в течение 5 минут. Затем нужно хорошо промыть волосы и сполоснуть отваром ромашки. Процедуру повторять три раза в неделю.

Кому нельзя

У таких методов есть и противопоказания. Так, не рекомендуется пользоваться аспирином для волос тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови, себорейным дерматитом, сухостью волос, псориазом. Беременным женщинам и кормящим матерям лучше также не использовать этот метод.
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Красота , Дженнифер Энистон
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