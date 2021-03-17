Как аспирин делает волосы здоровыми и красивыми 

Пользователи Сети регулярно делятся своими бьюти-лайфхаками на популярных форумах. Как выяснил "Рамблер", многие практикуют мытье головы с аспирином. По слухам, секрет роскошной шевелюры голливудской актрисы Дженнифер Энистон кроется как раз в том, что свои волосы на регулярно моет с аспирином.

О том, что аспирин борется не только с головной болью, но и благоприятно действует на волосы, знают не все. Дело в ацетилсалициловой кислоте, которая лежит в основе лекарства. Поэтому аспирин действует как другие кислоты, но еще эффективнее из-за других полезных веществ в его составе.

В частности, ацетилсалициловая кислота обволакивает наружную часть волосяных чешуек, аккуратно сглаживая их поврежденную структуру. Закрывая чешуйки и заполняя пустоты, т.е. поврежденные участки, восстанавливает прочность волосяного покрова и предотвращает (или сдерживает) выпадение волос.

Эксперты выделяют целый список полезных свойств аспирина:

— предотвращает выпадение волос;

— восстанавливает поврежденные участки волосинок, устраняет их пористость;

— возвращает естественный блеск волос;

— уменьшает жирность;

— помогает устранить перхоть;

— увеличивает объем.

Как применять

Для блеска волос нужно измельчить в кашицу три таблетки аспирина и растворить их в 15 мл шампуня или бальзама. Затем следует нанести полученную смесь на влажные волосы, тщательно помассировать, а затем смыть.

Для увеличения объема волос нужно два яичных желтка смешать с четырьмя растолченными таблетками аспирина. Полученную смесь нанести на влажные волосы, подержать 20 минут и смыть отваром череды. Волосы будут оставаться пышными до трех дней.

Для ускорения роста волос три измельченные таблетки аспирина рекомендуют втирать в сухую кожу головы в течение 5 минут. Затем нужно хорошо промыть волосы и сполоснуть отваром ромашки. Процедуру повторять три раза в неделю.

Кому нельзя

У таких методов есть и противопоказания. Так, не рекомендуется пользоваться аспирином для волос тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови, себорейным дерматитом, сухостью волос, псориазом. Беременным женщинам и кормящим матерям лучше также не использовать этот метод.