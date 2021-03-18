Вечная молодость Розы Фарон, которая в 90 лет выглядела на 30

Кто из нас хотя бы раз не мечтал повернуть время вспять? Пережить вновь годы юности, детства, выглядеть моложе. Увы, это остается лишь мечтой. Но не для итальянки Розы Фарон. Если верить многочисленным заметкам в различных мировых изданиях, женщину в 93 года принимали за тридцатилетнюю! Для Розы, кажется, время просто остановилось. О необычном феномене Розы Фарон читайте в материале Рамблера.

Роза Фарон родилась в мае 1896 года. Девочка ничем не отличалась от своих сверстников: росла, хорошела Пока в какой-то момент просто перестала стареть. В 90 лет ее легко было спутать с тридцатилетней: точеная фигура, безупречная кожа, отсутствие морщин. У Розы даже сохранился женский цикл!

Впервые о феномене Розы Фарон мир узнал, когда ей было уже 94 года: в итальянской газете появилась большая статья, украшенная большим снимком, на котором молодая женщина запечатлена в кругу большой семьи. Читатели с удивлением узнали, что эту красавицу окружают на фото ее шесть внуков, 15 правнуков и 16 праправнуков!

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Разумеется, большинство людей, в том числе, медики, отказались верить в достоверность этой информации, утверждая, что сенсация - всего лишь газетная утка. Но геронтолог Льюис Граза все же решил тщательным образом обследовать Розу Фарон. Результатами он поделился с коллегами на медицинской конференции в Генуе.

Согласно его докладу, феномен Розы Фарон имеет место быть. Розе действительно 94 года и она на самом деле не стареет. Женщина ни разу в жизни не делала пластических операций, не проповедовала здоровый образ жизни (и в почтенном возрасте, например, продолжала курить), не придерживалась специальных диет. При этом отличалась завидным здоровьем, а ее органы (печень, почки, желудок) с течением времени стали работать даже лучше, чем раньше. Обо всем этом доктор Граза узнал, сопоставив результаты анализов с теми, что сохранились в ее медицинской карте 1960-х годов.