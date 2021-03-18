Преображение "из простушки в горячую красотку" удивило всех

Одни из самых популярных тем в Сети - преображения. Очень многим нравится наблюдать за тем, как резко меняется человек. Причем преображения бывают разные. Кто-то меняет кардинально имидж, кто-то худеет на 50 килограмм, а кто-то полностью "перекраивает" себя с помощью пластических хирургов.

Фото: Соцсети Соцсети

Однако, особенно интересно, как меняет людей макияж и прическа. Дело в том, что такие преображения не требуют ни денег, ни времени. Поэтому ролик с невероятным преображением «из страшилы в очень горячую красотку» так удивил тысячи пользователей Сети.

Так, в кадре сначала предстает юная девушка с убранными волосами и очками, а затем превращается в красавицу вполне достойную обложек модных журналов.

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