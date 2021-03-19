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Самая красивая женщина в мире снялась топлес для рекламы популярного бренда 

Lenta.ru и ещё 1 14 часов назад
Самая красивая женщина в мире снялась топлес для рекламы популярного бренда
Фото: Lenta.ru
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, стала героиней новой рекламной кампании бренда Marc Jacobs. Снимок появился ее странице в Instagram.
Известно, что съемка приурочена к выпуску линейки солнцезащитных очков марки. Так, на размещенном в сети кадре 25-летняя знаменитость запечатлена топлес и с очками в черной оправе на голове. Ее волосы распущены, а в руке она держит леденец. Публикация набрала 1,2 миллиона лайков.
Кроме того, манекенщица также разместила ролик, где она позирует в нескольких образах и локациях, демонстрируя аксессуары бренда. Например, на первом кадре она появляется в бежевом платье, на втором — в сером кардигане, а на третьем — полуобнаженная в ванне, наполненной пеной.
Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Я так сильно тебя люблю, ты очаровательна», «Почему ты такая красивая?», «Боже, ты выглядишь потрясающе», «Ты идеальная», «Горячо», — писали они.
Ранее в марте Белла Хадид прошлась по подиуму в откровенном наряде. Супермодель приняла участие в показе модного дома Givenchy. Так, ее запечатлели в монохромном наряде черного цвета, состоящем из классических брюк и вязаного топа, ткань которого оголяет ее грудь.
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Женский форум
Красота , Фото топлес , Белла Хадид
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