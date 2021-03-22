Испанка бросила учебу в 16 лет ради модельного бизнеса и рассказала об ужасах, с которыми ей пришлось столкнуться в индустрии. Ее историю приводит Daily Mail.

25-летняя Клаудия Боуза (Claudia Bouza) проживает в Майами, где работает манекенщицей с подросткового возраста. За свою карьеру девушке удалось сняться в модных журналах Cosmopolitan , Grazia и ELLE , а также стать участницей рекламных кампаний OLAY, Alba Botanica, Hollister, Lindsey Adler и других брендов.

Вместе с крупными гонорарами героиня материала «заработала» множество психических и физических расстройств. Одной из причин тому стал постоянный страх получить отказ от модельного агентства. С этим страхом она борется на протяжении жизни.

«Ты постоянно находишься под давлением из-за конкуренции с другими девушками. Ты стараешься выглядеть лучше всех, вечно думаешь о своей коже и волосах, соблюдаешь диеты», — пожаловалась Боуза и добавила, что для поддержания стройности ей приходится потреблять исключительно здоровую пищу и ежедневно тренироваться.

Кроме того, испанка рассказала о жестких условиях некоторых модельных съемок. По ее словам, однажды ей пришлось позировать в бикини в 10-градусный мороз, в то время как единственным местом для переодевания на локации был общественный уличный туалет.

«В другой раз мы снимали роскошные автомобили в гараже без отопления. Я должна была позировать с мокрыми волосами. Я провела два часа сидя на стуле, пока меня красил визажист, а каждые 10 минут ассистент обливал мои волосы водой. Естественно, после этого я заболела», — поделилась она.

В заключение Боуза пожаловалась на некачественную обработку снимков после фотосессии. По словам манекенщицы, иногда фотографы забывали отретушировать ее лицо, оставляя на кадрах прыщи или следы размазанной косметики. Такие «позорящие ее» фото в последствии размещались в соцсетях или на рекламных баннерах.