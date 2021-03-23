Несмытая косметика и другие привычки, которые убивают кожу

Портал "Здоровье с Еленой Малышевой
" назвал привычки, которые пагубно воздействуют на состояние кожи.
Прежде всего к таким привычкам относится недостаточное очищение лица перед сном. Дело в том, что ночью клетки восстанавливаются и обновляются только в случае, если кожа полностью чиста:
"Грязь, кожный жир и несмытая косметика засоряют поры, провоцируют акне и пересушивают кожу".
Другая вредная привычка - курение. Она провоцирует уменьшение притока крови к коже, в результате чего та недополучает кислород и питательные вещества. А из-за токсичных веществ в сигаретах кожа теряет упругость и эластичность.
Проблемы с кожей может также вызвать использование солнцезащитного крема лишь раз в день:
"Наносите его в любое время года и обновляйте каждый раз перед выходом на улицу".
Кроме того, кожа страдает при злоупотреблении сладким и неправильном лечении акне. Авторы материала напомнили, что при выдавливании прыщей есть риск заполучить шрам или инфекцию. Вот почему, по мнению специалистов, бороться с высыпаниями нужно посредством бензоилпероксида и салициловой кислоты.