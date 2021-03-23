Несмытая косметика и другие привычки, которые убивают кожу

Портал "Здоровье с Еленой Малышевой " назвал привычки, которые пагубно воздействуют на состояние кожи.

Прежде всего к таким привычкам относится недостаточное очищение лица перед сном. Дело в том, что ночью клетки восстанавливаются и обновляются только в случае, если кожа полностью чиста:

"Грязь, кожный жир и несмытая косметика засоряют поры, провоцируют акне и пересушивают кожу".

Другая вредная привычка - курение. Она провоцирует уменьшение притока крови к коже, в результате чего та недополучает кислород и питательные вещества. А из-за токсичных веществ в сигаретах кожа теряет упругость и эластичность.

Проблемы с кожей может также вызвать использование солнцезащитного крема лишь раз в день:

"Наносите его в любое время года и обновляйте каждый раз перед выходом на улицу".