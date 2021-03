Звезда реалити-шоу рассказала об оскорблениях во время съемок из-за веса

Звезда австралийского реалити-шоу «Замужем с первого взгляда» (Married at a First Sight) Элизабет Собинофф (Elizabeth Sobinoff) рассказала, что каждый день вспоминает о тех оскорблениях, которые слышала во время съемок телепроекта. Как сообщает The Sun, ее травил будущий супруг Сэм (Sam).