Как лечить трещины на пятках при помощи уксуса

Трещины на пятках неприятны не только с эстетической точки зрения. Подчас они могут приносить физический дискомфорт и доставлять болезненные ощущения. К счастью, избавиться от трещинок можно при помощи подручных средств. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

1 стакан любого антисептического средства для полоскания рта

2 стакана теплой воды

1 стакан уксуса На стандартную ванночку для ног вам потребуется:

Смешайте все ингредиенты в ванночке и опустите ноги в воду на 10-15 минут. Затем при помощи пемзы или специального камня для пяток удалите омертвевший слой кожи.

После такой ванночки омертвевшие частички очень хорошо поддаются пилингу. Вы заметите ощутимый результат уже после нескольких процедур.