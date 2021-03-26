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Как лечить трещины на пятках при помощи уксуса

Мира Маркина
3 часа назад
Трещины на пятках неприятны не только с эстетической точки зрения. Подчас они могут приносить физический дискомфорт и доставлять болезненные ощущения. К счастью, избавиться от трещинок можно при помощи подручных средств. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".
На стандартную ванночку для ног вам потребуется:
  • 1 стакан любого антисептического средства для полоскания рта
  • 2 стакана теплой воды
  • 1 стакан уксуса
Смешайте все ингредиенты в ванночке и опустите ноги в воду на 10-15 минут. Затем при помощи пемзы или специального камня для пяток удалите омертвевший слой кожи.
После такой ванночки омертвевшие частички очень хорошо поддаются пилингу. Вы заметите ощутимый результат уже после нескольких процедур.
По желанию в ванночку также можно добавить стакан ромашкового чая, несколько капель лаванды или вазелин.
Красота,
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