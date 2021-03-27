Уколы от пота и интимное отбеливание: жуткие косметические процедуры

Мы удивляемся тому, что раньше женщины использовали мышьяк и ртуть ради красоты. Хотя они и сейчас делают не менее странные и опасные процедуры. "Рамблер" собрал подборку самых жутких косметических приемов.

Ботокс в подмышки

Образование и выделение пота – это нормальный процесс, который помогает организму поддерживать температуру. Однако потоотделение может быть чрезмерным. Нарушение потоотделения носит название – гипергидроз.

В последние годы стала популярна процедура избавления от пота с помощью уколов ботокса в зону подмышек. Правда, врачи советуют не следовать слепо рекомендациям косметологов, так как наносится вред терморегуляции и всему организму.

Ботулотоксин – яд нервно-паралитического действия, и его постоянное применение чревато побочными эффектами. Почему постоянными? Потому что процедура действует всего четыре месяца.

Отбеливание половых органов

Индустрия красоты не знает препятствий и границ. Сегодня популярность набирает новый вид косметических услуг – отбеливание ануса и половых губ. Изначально такой процедурой увлекались порнозвезды, но потом она вышла в массы.

Безусловно, нет врача, который бы назначил эту процедуру. Отличие цвета кожи – это вполне естественное явление, к тому же, возраст или гормональные изменения могут влиять на пигментацию в интимной зоне.

В Канаде и некоторых штатах США в настоящее время не рекомендуют использовать для отбеливания непроверенный крем иностранного производства из-за возможного наличия в нем ртути, стероидов или других опасных веществ.

Врач, клинический косметолог Ануша Манини поясняет, что влагалище, анус и область вокруг них не требуют никакого вмешательства, кроме душа с мылом.

Татуирование сосков

По безумным трендам в косметологии можно отследить, как секс-индустрия влияет на массового потребителя. Например, совсем недавно девушки начали набивать себе татуировку в зоне ареол.

Таким образом, они хотят выделить границу сосков и сделать их цвет более насыщенным. На зону ареолы наносится местная анестезия, затем мастер делает татуировку сосков, используя цвет, подходящий для кожи каждой из клиенток.