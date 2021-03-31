Стали известны преимущества отказа от бюстгальтеров

Отказ от ношения бюстгальтеров несет много плюсов. Так считает модный редактор Пета Тодд, чьи слова приводит издание The Sun.

Отказ от ношения бюстгальтеров, как заявляет редактор, дарит девушкам чувство свободы и комфорта, и вовсе не влияет на упругость груди и ее провисание.