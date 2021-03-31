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Стали известны преимущества отказа от бюстгальтеров

Мир новостей
10 часов назад
Отказ от ношения бюстгальтеров несет много плюсов. Так считает модный редактор Пета Тодд, чьи слова приводит издание The Sun.
Тодд призналась, что изменила отношение к лифчику во время карантина. Во время режима самоизоляции многие женщины, в том числе телеведущая Аманда Холден, супермодель Белла Хадид, певицы Майли Сайрус и Дуа Липа, перестали носить упомянутый предмет нижнего белья.
Отказ от ношения бюстгальтеров, как заявляет редактор, дарит девушкам чувство свободы и комфорта, и вовсе не влияет на упругость груди и ее провисание.
«Было время, когда я не осмелилась бы выйти на улицу без белья — боялась нежелательного внимания. Теперь я хожу без лифчика и даже не задумываюсь о таких вещах»,
— подытожила Тодд.
Красота,Аманда Холден,Белла Хадид,Майли Сайрус,
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