Стали известны преимущества отказа от бюстгальтеров

Отказ от ношения бюстгальтеров несет много плюсов. Так считает модный редактор Пета Тодд, чьи слова приводит издание The Sun.
Тодд призналась, что изменила отношение к лифчику во время карантина. Во время режима самоизоляции многие женщины, в том числе телеведущая Аманда Холден, супермодель Белла Хадид, певицы Майли Сайрус и Дуа Липа, перестали носить упомянутый предмет нижнего белья.
Отказ от ношения бюстгальтеров, как заявляет редактор, дарит девушкам чувство свободы и комфорта, и вовсе не влияет на упругость груди и ее провисание.
«Было время, когда я не осмелилась бы выйти на улицу без белья — боялась нежелательного внимания. Теперь я хожу без лифчика и даже не задумываюсь о таких вещах»,