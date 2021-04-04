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Эффектная модель одержала победу в конкурсе красоты и оказалась мужчиной

Диана Товсепова
17 минут назад
Впервые в женском конкурсе красоты победу одержала модель-трансгендер. Так, титул "Мисс серебряный штат" завоевала эффектная красавица Каталуна Энрикес, которая раньше была мужчиной.
Только взгляните на милую внешность модели Каталуны Энрикес.
1/8 Только взгляните на милую внешность модели Каталуны Энрикес.
Фото: @mskataluna
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26-летняя красотка может похвастаться идеальной внешностью и самыми женственными формами
2/8 26-летняя красотка может похвастаться идеальной внешностью и самыми женственными формами
Фото: @mskataluna
В марте девушка одержала победу в конкурсе красоты, став "Мисс серебряный штат".
3/8 В марте девушка одержала победу в конкурсе красоты, став "Мисс серебряный штат".
Фото: @mskataluna
Мало кто мог поверить в то, что на самом деле Каталуна — модель-трансгендер.
4/8 Мало кто мог поверить в то, что на самом деле Каталуна — модель-трансгендер.
Фото: @mskataluna
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То, что эта девушка родилась мужчиной удивило всех.
5/8 То, что эта девушка родилась мужчиной удивило всех.
Фото: @mskataluna
Однако Каталуна с гордостью заявила об этом.
6/8 Однако Каталуна с гордостью заявила об этом.
Фото: @mskataluna
А ее фигуре позавидовали очень многие женщины.
7/8 А ее фигуре позавидовали очень многие женщины.
Фото: @mskataluna
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Теперь Каталуна сможет побороться за титул "Мисс Невада США", а затем и "Мисс США", и "Мисс Вселенная".
8/8 Теперь Каталуна сможет побороться за титул "Мисс Невада США", а затем и "Мисс США", и "Мисс Вселенная".
Фото: @mskataluna
Каталуна продемонстрировала свою эффектную фигуру и гордо дефилировала перед жюри, которые ни о чем не подозревали до того, как услышали ответ Каталуны на вопрос о препятствиях в жизни.
"Когда я рос, мне часто говорили, что мне нельзя быть собой или находиться в местах, где мне не рады. Одно из препятствий, с которыми я сталкиваюсь каждый день, – это просто оставаться верным себе. Сегодня я гордая цветная трансгендерная женщина. Лично я понял, что мои различия не делают меня меньше, они делают меня больше чем. И мои различия – вот что делает меня уникальным, и я знаю, что моя уникальность приведет меня ко всем направлениям и всему, что мне нужно пройти в жизни", — ответила модель.
26-летняя модель рассказала, что уже не первый раз участвует в конкурсах красоты и раньше часто сталкивалась с дискриминацией. Однажды от нее даже потребовали медицинскую справку, которая подтвердила бы ее половую принадлежность.
На этот раз Каталуна открыто заявила о своей трансгендерности и организаторы конкурса допустили ее к участию. Одерав победу, девушка получила возможность участвовать в конкурсе "Мисс Невада", а затем "Мисс США" и "Мисс Вселенная".
Красота,Фото,
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