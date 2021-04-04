Впервые в женском конкурсе красоты победу одержала модель-трансгендер. Так, титул "Мисс серебряный штат" завоевала эффектная красавица Каталуна Энрикес, которая раньше была мужчиной.
Каталуна продемонстрировала свою эффектную фигуру и гордо дефилировала перед жюри, которые ни о чем не подозревали до того, как услышали ответ Каталуны на вопрос о препятствиях в жизни.
"Когда я рос, мне часто говорили, что мне нельзя быть собой или находиться в местах, где мне не рады. Одно из препятствий, с которыми я сталкиваюсь каждый день, – это просто оставаться верным себе. Сегодня я гордая цветная трансгендерная женщина. Лично я понял, что мои различия не делают меня меньше, они делают меня больше чем. И мои различия – вот что делает меня уникальным, и я знаю, что моя уникальность приведет меня ко всем направлениям и всему, что мне нужно пройти в жизни", — ответила модель.
26-летняя модель рассказала, что уже не первый раз участвует в конкурсах красоты и раньше часто сталкивалась с дискриминацией. Однажды от нее даже потребовали медицинскую справку, которая подтвердила бы ее половую принадлежность.
На этот раз Каталуна открыто заявила о своей трансгендерности и организаторы конкурса допустили ее к участию. Одерав победу, девушка получила возможность участвовать в конкурсе "Мисс Невада", а затем "Мисс США" и "Мисс Вселенная".