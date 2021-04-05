Почему мы на самом деле боимся стареть

Миллионы женщин по всему миру ежегодно тратят огромное количество средств на поддержание молодости и красоты. Большинством так или иначе руководит страх приближающейся старости. Однако этот страх обусловлен не только боязнью потерять внешнюю привлекательность. Подробнее о других причинах, заставляющих отсрочивать старость - в материале "Рамблера".

Страх одиночества

В то время как в европейских странах женщины начинают задумываться о семье лишь после 30 лет, в России по-прежнему считается, что уже до этого возраста девушка должна выйти замуж и родить хотя бы одного ребенка. В противном случае ей не устают напоминать о том, что "часики тикают", а с возрастом все сложнее найти спутника жизни.

Чтобы избавиться от страха одиночества, окружите себя людьми с широким кругозором, которые будут ценить в вас не только внешние данные, но и черты характера. Общение с такими собеседниками поможет убедиться в том, что встретить любовь можно в любом возрасте, и с каждым годом вы не теряете свою ценность, а становитесь только лучше.

Боязнь не успеть

У каждого амбициозного человека есть ряд целей, которые хочется достичь во что бы то ни стало. Однако насущные проблемы и дела заставляют откладывать мечты в долгий ящик. Из-за этого мы чувствуем неудовлетворенность жизнью и все сильнее ощущаем, как время утекает сквозь пальцы. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях спустя десятилетия, задайтесь вопросом - что вам мешает начать путь к своей цели прямо сейчас? Возможно, вы выясните, что прийти к желаемому куда проще, чем казалось на первый взгляд.

Страх оказаться беспомощной

Нередко он возникает в случае, когда у человека был наглядный пример тяжелой старости: например, у кого-то из родственника развилась болезнь Альцгеймера, или иной недуг, который приковал пенсионера к кровати.

Тем, кто боится повторения такого сценария в своей жизни, психологи советуют сконцентрироваться на положительных примерах. Поищите истории людей, которые продолжают жить яркой и насыщенной жизнью, даже будучи на пенсии.