Как быстро отрастить челку в домашних условиях: 8 советов

Челка не оправдала ожиданий? Сразу возникает вопрос о том, как избавиться от неудачной стрижки и вернуть прежний образ. Пошагово рассказываем, как отрастить челку быстро в домашних условиях.

В какой-то момент мы все жалеем о неудачных стрижках, особенно если главным ее элементом была челка. Со временем прямая челка надоедает, начинает мешать и требовать дополнительного ухода. Тогда приходит мысль отрастить челку и изменить свой имидж до неузнаваемости.

Как стимулировать рост волос в домашних условиях

Лучше всего для быстрого роста волос могут помочь растительные масла, принятие витаминов и различные уходовые маски, которые можно сделать самостоятельно дома. Здесь главное набраться терпения и четко следовать инструкциям.

1. Здоровое питание и витамины

Обойти стороной пункт про здоровый образ жизни нельзя, так как на состояние волос прямо влияет прием полезных продуктов. В первую очередь, это овощи и фрукты, в составе которых есть никотиновая кислота (брокколи, шпинат, манго, виноград, персики), а также богатые цинком, кальцием и железом (яблоки, хурма, цитрусовые). Было бы неплохо также употреблять ягоды (смородину, клубнику, землянику, крыжовник). Именно поэтому многие производители шампуней и средств для волос делают свои продукты с экстрактом перечисленных выше фруктов и ягод.

2. Массаж головы

Ежедневный массаж головы подушечками пальцев стимулирует рост волос. Эффект будет заметен спустя несколько дней применения, особенно если использовались некоторые растительные масла или никотиновая кислота, которую можно найти в любой аптеке. Массирование всей головы не только окажет хороший эффект на рост волос и челки, но и позволит избавиться от боли в голове и немного расслабиться.

3. Растительные масла и натуральные отвары

Чаще всего масла используют для поддержания здорового вида волос, но кроме этого они отлично воздействуют на рост волос. На основе кокосового масла часто делают лечебные и восстанавливающие маски для волос. Также часто используют облепиховое , горчичное, кедровое масла, отвары ромашки и шалфея.

4. Маски

Обеспечить восстановление и питание волос также помогут маски. Это могут быть магазинные средства для ухода за волосами с перечисленными уже компонентами, либо маски, которые можно сделать самостоятельно в домашних условиях.

5. Отказ от горячей укладки

В период отращивания челки рекомендуется отказаться от выпрямления и укладки феном. Дело в том, что такие процедуры разрушают структуру волоса и могут негативно сказаться на росте волос по всей длине.

Как уложить ненавистную отращиваемую челку

Растить волосы самостоятельно часто бывает сложно. Неподходящей длины челка постоянно лезет в глаза, не убирается за уши, но при этом мешает при небольшом наклоне головы во время готовки, уборки, учебы и работы.

1. Французская коса

Если челка отросла до носа, то уже смело можно заплевать колоски или французскую косу. Для красивой прически пряди надо сплести в красивую косичку.

2. Использовать глину или бальзам

Как уже было сказано выше, укладка с помощью фена или утюжка только усугубит ситуацию, поэтому для красивой укладки стоит использовать альтернативные средства. Например, глину для волос, которую надо аккуратно распределить сквозь волосы и придать челке форму. Также существуют различные бальзамы для волос, которые позволяют держать форму челки.

3. Использовать заколки