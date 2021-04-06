Как быстро отрастить челку в домашних условиях: 8 советов

Челка не оправдала ожиданий? Сразу возникает вопрос о том, как избавиться от неудачной стрижки и вернуть прежний образ. Пошагово рассказываем, как отрастить челку быстро в домашних условиях.
В какой-то момент мы все жалеем о неудачных стрижках, особенно если главным ее элементом была челка. Со временем прямая челка надоедает, начинает мешать и требовать дополнительного ухода. Тогда приходит мысль отрастить челку и изменить свой имидж до неузнаваемости.
Как стимулировать рост волос в домашних условиях
Лучше всего для быстрого роста волос могут помочь растительные масла, принятие витаминов и различные уходовые маски, которые можно сделать самостоятельно дома. Здесь главное набраться терпения и четко следовать инструкциям.
1. Здоровое питание и витамины
Обойти стороной пункт про здоровый образ жизни нельзя, так как на состояние волос прямо влияет прием полезных продуктов. В первую очередь, это овощи и фрукты, в составе которых есть никотиновая кислота (брокколи, шпинат, манго, виноград, персики), а также богатые цинком, кальцием и железом (яблоки, хурма, цитрусовые). Было бы неплохо также употреблять ягоды (смородину, клубнику, землянику, крыжовник). Именно поэтому многие производители шампуней и средств для волос делают свои продукты с экстрактом перечисленных выше фруктов и ягод.
2. Массаж головы
Ежедневный массаж головы подушечками пальцев стимулирует рост волос. Эффект будет заметен спустя несколько дней применения, особенно если использовались некоторые растительные масла или никотиновая кислота, которую можно найти в любой аптеке. Массирование всей головы не только окажет хороший эффект на рост волос и челки, но и позволит избавиться от боли в голове и немного расслабиться.
3. Растительные масла и натуральные отвары
Чаще всего масла используют для поддержания здорового вида волос, но кроме этого они отлично воздействуют на рост волос. На основе кокосового масла
часто делают лечебные и восстанавливающие маски для волос. Также часто используют облепиховое
, горчичное, кедровое масла, отвары ромашки и шалфея.
4. Маски
Обеспечить восстановление и питание волос также помогут маски. Это могут быть магазинные средства для ухода за волосами с перечисленными уже компонентами, либо маски, которые можно сделать самостоятельно в домашних условиях.
5. Отказ от горячей укладки
В период отращивания челки рекомендуется отказаться от выпрямления и укладки феном. Дело в том, что такие процедуры разрушают структуру волоса и могут негативно сказаться на росте волос по всей длине.
Как уложить ненавистную отращиваемую челку
Растить волосы самостоятельно часто бывает сложно. Неподходящей длины челка постоянно лезет в глаза, не убирается за уши, но при этом мешает при небольшом наклоне головы во время готовки, уборки, учебы и работы.
1. Французская коса
Если челка отросла до носа, то уже смело можно заплевать колоски или французскую косу. Для красивой прически пряди надо сплести в красивую косичку.
2. Использовать глину или бальзам
Как уже было сказано выше, укладка с помощью фена или утюжка только усугубит ситуацию, поэтому для красивой укладки стоит использовать альтернативные средства. Например, глину для волос, которую надо аккуратно распределить сквозь волосы и придать челке форму. Также существуют различные бальзамы для волос, которые позволяют держать форму челки.
3. Использовать заколки
Банальный, но эффективный способ избавиться от надоедливых волос. Здесь подойдут невидимки, небольшие заколки, которые смогут закрепить пряди на голове.