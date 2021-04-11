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40-летняя модель Victoria’s Secret, которой завидуют 20-летние

Елизавета Назарова
11 часов назад
Бразильская модель Алессандра Амбросио прославилась благодаря с сотрудничеству с Victoria's Secret. 11 апреля ей исполняется 40 лет, но возраст не мешает ей продолжать рекламировать купальники. "Рамблер" рассказывает о жизни модели.
Бразильская модель Алессандра Амбросио прославилась благодаря с сотрудничеству с Victoria's Secret.
1/11 Бразильская модель Алессандра Амбросио прославилась благодаря с сотрудничеству с Victoria's Secret.
Фото: @alessandraambrosio
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Девушка родилась в Бразилии, но ее родители из Польши и Италии. В 12 лет она пошла на модельные курсы, а уже в 15 получила первый контракт.
2/11 Девушка родилась в Бразилии, но ее родители из Польши и Италии. В 12 лет она пошла на модельные курсы, а уже в 15 получила первый контракт.
Фото: @alessandraambrosio
Карьера девушки начала стремительно взлетать — ее приглашали к сотрудничеству крупные мировые бренды (Rolex, Giorgio Armani, Calvin Klein и Ralph Lauren).
3/11 Карьера девушки начала стремительно взлетать — ее приглашали к сотрудничеству крупные мировые бренды (Rolex, Giorgio Armani, Calvin Klein и Ralph Lauren).
Фото: @alessandraambrosio
Популярность к ней пришла в 2001 году, когда она стала одним из ангелов бренда Victoria's Secret.
4/11 Популярность к ней пришла в 2001 году, когда она стала одним из ангелов бренда Victoria's Secret.
Фото: @alessandraambrosio
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Сейчас параллельно с модельным бизнесом она занимается собственным брендом купальников.
5/11 Сейчас параллельно с модельным бизнесом она занимается собственным брендом купальников.
Фото: @alessandraambrosio
У модели есть двое детей. Дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур и сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур.
6/11 У модели есть двое детей. Дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур и сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур.
Фото: @alessandraambrosio
Они родились в отношениях с бизнесменом Джейми Мазуром, но в 2018 году пара распалась.
7/11 Они родились в отношениях с бизнесменом Джейми Мазуром, но в 2018 году пара распалась.
Фото: @alessandraambrosio
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Чтобы оставаться в форме, девушка регулярно тренируется. В ее графике минимум три тренировки в неделю: езда на велосипеде, йога и пилатес.
8/11 Чтобы оставаться в форме, девушка регулярно тренируется. В ее графике минимум три тренировки в неделю: езда на велосипеде, йога и пилатес.
Фото: @alessandraambrosio
При этом, спорт для нее является не средством для поддержания фигуры, все это она практикует для здоровья.
9/11 При этом, спорт для нее является не средством для поддержания фигуры, все это она практикует для здоровья.
Фото: @alessandraambrosio
Амбросио придерживается строгой диеты, но иногда позволяет себе блинчики, шоколад и пирожные.
10/11 Амбросио придерживается строгой диеты, но иногда позволяет себе блинчики, шоколад и пирожные.
Фото: @alessandraambrosio
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Все это она употребляет вместе со своими детьми. Иногда девушка устраивает себе разгрузочные дни.
11/11 Все это она употребляет вместе со своими детьми. Иногда девушка устраивает себе разгрузочные дни.
Фото: @alessandraambrosio
Девушка родилась в Бразилии, но ее родители из Польши и Италии. В 12 лет она пошла на модельные курсы, а уже в 15 получила первый контракт. Карьера девушки начала стремительно взлетать — ее приглашали к сотрудничеству крупные мировые бренды (Rolex, Giorgio Armani, Calvin Klein и Ralph Lauren).
Популярность к ней пришла в 2001 году, когда она стала одним из ангелов бренда Victoria's Secret. Сейчас параллельно с модельным бизнесом она занимается собственным брендом купальников.
У модели есть двое детей. Дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур и сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур. Они родились в отношениях с бизнесменом Джейми Мазуром, но в 2018 году пара распалась.
Чтобы оставаться в форме, девушка регулярно тренируется. В ее графике минимум три тренировки в неделю: езда на велосипеде, йога и пилатес. При этом, спорт для нее является не средством для поддержания фигуры, все это она практикует для здоровья.
"Иногда кажется, что есть вещи поважнее тренировки, но их нет. Ведь нет ничего важнее здоровья", — заявила она в одном из интервью.
Амбросио придерживается строгой диеты, но иногда позволяет себе блинчики, шоколад и пирожные. Все это она употребляет вместе со своими детьми. Иногда девушка устраивает себе разгрузочные дни.
Большую часть времени она посвящает уходу за кожей. По словам модели, ее секрет — использование крема с SPF и кокосового масла.
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