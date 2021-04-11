40-летняя модель Victoria’s Secret, которой завидуют 20-летние

Бразильская модель Алессандра Амбросио прославилась благодаря с сотрудничеству с Victoria's Secret. 11 апреля ей исполняется 40 лет, но возраст не мешает ей продолжать рекламировать купальники. "Рамблер" рассказывает о жизни модели.

1/11 Бразильская модель Алессандра Амбросио прославилась благодаря с сотрудничеству с Victoria's Secret. Фото: @alessandraambrosio Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Девушка родилась в Бразилии, но ее родители из Польши и Италии. В 12 лет она пошла на модельные курсы, а уже в 15 получила первый контракт. Фото: @alessandraambrosio 3/11 Карьера девушки начала стремительно взлетать — ее приглашали к сотрудничеству крупные мировые бренды (Rolex, Giorgio Armani, Calvin Klein и Ralph Lauren). Фото: @alessandraambrosio 4/11 Популярность к ней пришла в 2001 году, когда она стала одним из ангелов бренда Victoria's Secret. Фото: @alessandraambrosio Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Сейчас параллельно с модельным бизнесом она занимается собственным брендом купальников. Фото: @alessandraambrosio 6/11 У модели есть двое детей. Дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур и сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур. Фото: @alessandraambrosio 7/11 Они родились в отношениях с бизнесменом Джейми Мазуром, но в 2018 году пара распалась. Фото: @alessandraambrosio Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 Чтобы оставаться в форме, девушка регулярно тренируется. В ее графике минимум три тренировки в неделю: езда на велосипеде, йога и пилатес. Фото: @alessandraambrosio 9/11 При этом, спорт для нее является не средством для поддержания фигуры, все это она практикует для здоровья. Фото: @alessandraambrosio 10/11 Амбросио придерживается строгой диеты, но иногда позволяет себе блинчики, шоколад и пирожные. Фото: @alessandraambrosio Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11 Все это она употребляет вместе со своими детьми. Иногда девушка устраивает себе разгрузочные дни. Фото: @alessandraambrosio

Девушка родилась в Бразилии, но ее родители из Польши и Италии. В 12 лет она пошла на модельные курсы, а уже в 15 получила первый контракт. Карьера девушки начала стремительно взлетать — ее приглашали к сотрудничеству крупные мировые бренды (Rolex, Giorgio Armani, Calvin Klein и Ralph Lauren).

Популярность к ней пришла в 2001 году, когда она стала одним из ангелов бренда Victoria's Secret. Сейчас параллельно с модельным бизнесом она занимается собственным брендом купальников.

У модели есть двое детей. Дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур и сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур. Они родились в отношениях с бизнесменом Джейми Мазуром, но в 2018 году пара распалась.

Чтобы оставаться в форме, девушка регулярно тренируется. В ее графике минимум три тренировки в неделю: езда на велосипеде, йога и пилатес. При этом, спорт для нее является не средством для поддержания фигуры, все это она практикует для здоровья.

"Иногда кажется, что есть вещи поважнее тренировки, но их нет. Ведь нет ничего важнее здоровья", — заявила она в одном из интервью.

Амбросио придерживается строгой диеты, но иногда позволяет себе блинчики, шоколад и пирожные. Все это она употребляет вместе со своими детьми. Иногда девушка устраивает себе разгрузочные дни.