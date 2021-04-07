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Эксперты раскрыли оптимальную частоту замены старого нижнего белья новым

Lenta.ru
11 часов назад
Производительница средств для интимной гигиены Logically Beautiful раскрыла оптимальную частоту замены старого нижнего белья на новое. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты The Sun.
На размещенных кадрах пользовательница соцсети Касандра (Casaundra) объяснила, что женщинам нужно выбрасывать старое белье каждые шесть-девять месяцев, поскольку многие бактерии и болезнетворные микроорганизмы не умирают даже после стирки.
Ее слова вызвали недоумение у других юзеров.
«Я ношу свое белье с 16 лет, сейчас мне 21, и со мной ничего не произошло», «На мне трусы, которые я носила в восьмом классе. Сейчас мне 22», «Я не выбрасываю их до тех пор, пока они не порвутся», «Я не такая богатая», «Это какой-то бред», — писали они.
Однако специалист лондонской клиники Cranley Clinic доктор Ширин Лахани (Shirin Lakhani) подтвердила слова Касандры.
«Ваше нижнее белье находится в тесном контакте с кожей, а именно с ее интимными участками в течение длительного периода времени. В результате оно соприкасается с большим количеством омертвевшей кожи, а также с бактериями. Они могут быть как полезными, так и опасными для здоровья. Некоторые из них могут вызывать такие инфекции, как молочница, а также заболевания, передающиеся половым путем. Исследования доказывают, что стирка белья не избавляет одежду от микроорганизмов на сто процентов, среди них может оказаться даже кишечная палочка», — подчеркнула она.
В марте эксперты раскрыли преимущества отказа от бюстгальтеров. По словам модного редактора Петы Тодд (Peta Todd), карантин поменял ее отношение к бюстгальтерам.
«Было время, когда я не осмелилась бы выйти на улицу без белья — боялась нежелательного внимания. Теперь я хожу без лифчика и даже не задумываюсь о таких вещах», — призналась она. Женщина объяснила, что отказ от белья подарил ей чувство свободы и комфорта.
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