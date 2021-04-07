На размещенных кадрах пользовательница соцсети Касандра (Casaundra) объяснила, что женщинам нужно выбрасывать старое белье каждые шесть-девять месяцев, поскольку многие бактерии и болезнетворные микроорганизмы не умирают даже после стирки.