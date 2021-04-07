С победительницы конкурса красоты сорвали корону в прямом эфире

Девушка проиграла конкурс красоты в Шри-Ланке среди замужних женщин в 2019 году и сорвала корону с победительницы 2021 года. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел во время церемонии награждения «Миссис Шри-Ланка», которая транслировалась в прямом эфире. Победительницей конкурса 2021 года стала Пушпика Де Силва.

Однако решение судей вызвало недовольство лауреатки прошлых лет Каролин Джурие. Женщина заявила, что на данный момент победительница разведена находится в разводе, поэтому не может принимать участие в состязании.