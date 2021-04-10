Реалити-звезда и модель Джорджи Кларк располагает 600 тысячами поклонников не просто так. Ее секрет не в роскошной шевелюре и загорелой коже, а в том, как она преподносит свою внешность в соцсетях.

1/9 Многие не могли поверить, что пресс с левого фото может вдруг превратиться в складки на животе. Фото: @georgie.clarke Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Идеальное тело справа и настоящее — слева. Фото: @georgie.clarke 3/9 Как за одну секунду превратиться из модели в обычную настоящую женщину. Фото: @georgie.clarke 4/9 Джорджи показывает, что целлюлит есть там, где казалось бы его нет. Фото: @georgie.clarke Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 А то, что выглядит как пресс, может быть вполне обычным животиком. Фото: @georgie.clarke 6/9 Девушка объясняет, что на левом фото она позирует, а на правом находится в расслабленном состоянии. Фото: @georgie.clarke 7/9 Левое фото соберет тысячи лайков, а правое — тысячи удивленных комментариев. Фото: @georgie.clarke Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Как много зависит от посадки нижнего белья. Фото: @georgie.clarke 9/9 И позы... Фото: @georgie.clarke

Так, девушка показывает свою идеальную стройную фигуру, но объясняет, что на самом деле ее тело выглядит не совсем так. Девушка завоевала любовь пользователей Сети тем, что стала рассказывать о неидеальности человеческих тел и о том, что картинка из соцсетей на самом деле нереально. Не бывает идеальных тел, идеальной кожи или идеально симметричных лиц.

Джорджи просто стала показывать, как ее тело в бикини выглядит при удачном свете и в выигрышной позе, а затем, как оно выглядит в расслабленном состоянии или с неудачного ракурса. Подписчики были удивлены тем, насколько по-разному может выглядеть одно и то же тело. С одной стороны они видят подтянутую фигуру и идеальную загорелую кожу, а с другой складки на животе, растяжки и целлюлит. Но это один и тот же человек, а разница между фото составила всего несколько минут.