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Эффектная модель показала, как на самом деле выглядит ее тело, и прославилась

Диана Товсепова
9 часов назад
Реалити-звезда и модель Джорджи Кларк располагает 600 тысячами поклонников не просто так. Ее секрет не в роскошной шевелюре и загорелой коже, а в том, как она преподносит свою внешность в соцсетях.
Многие не могли поверить, что пресс с левого фото может вдруг превратиться в складки на животе.
1/9 Многие не могли поверить, что пресс с левого фото может вдруг превратиться в складки на животе.
Фото: @georgie.clarke
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Идеальное тело справа и настоящее — слева.
2/9 Идеальное тело справа и настоящее — слева.
Фото: @georgie.clarke
Как за одну секунду превратиться из модели в обычную настоящую женщину.
3/9 Как за одну секунду превратиться из модели в обычную настоящую женщину.
Фото: @georgie.clarke
Джорджи показывает, что целлюлит есть там, где казалось бы его нет.
4/9 Джорджи показывает, что целлюлит есть там, где казалось бы его нет.
Фото: @georgie.clarke
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А то, что выглядит как пресс, может быть вполне обычным животиком.
5/9 А то, что выглядит как пресс, может быть вполне обычным животиком.
Фото: @georgie.clarke
Девушка объясняет, что на левом фото она позирует, а на правом находится в расслабленном состоянии.
6/9 Девушка объясняет, что на левом фото она позирует, а на правом находится в расслабленном состоянии.
Фото: @georgie.clarke
Левое фото соберет тысячи лайков, а правое — тысячи удивленных комментариев.
7/9 Левое фото соберет тысячи лайков, а правое — тысячи удивленных комментариев.
Фото: @georgie.clarke
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Как много зависит от посадки нижнего белья.
8/9 Как много зависит от посадки нижнего белья.
Фото: @georgie.clarke
И позы...
9/9 И позы...
Фото: @georgie.clarke
Так, девушка показывает свою идеальную стройную фигуру, но объясняет, что на самом деле ее тело выглядит не совсем так. Девушка завоевала любовь пользователей Сети тем, что стала рассказывать о неидеальности человеческих тел и о том, что картинка из соцсетей на самом деле нереально. Не бывает идеальных тел, идеальной кожи или идеально симметричных лиц.
Джорджи просто стала показывать, как ее тело в бикини выглядит при удачном свете и в выигрышной позе, а затем, как оно выглядит в расслабленном состоянии или с неудачного ракурса. Подписчики были удивлены тем, насколько по-разному может выглядеть одно и то же тело. С одной стороны они видят подтянутую фигуру и идеальную загорелую кожу, а с другой складки на животе, растяжки и целлюлит. Но это один и тот же человек, а разница между фото составила всего несколько минут.
Однако Кларк не просто удивляет пользователей Сети, а еще и рассказывает о том, как научиться принимать себя и свое тело. "Рамблер" разбирался, как эффектная модель показывает свое настоящее тело.
Красота,Фото,
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