Реалити-звезда и модель Джорджи Кларк располагает 600 тысячами поклонников не просто так. Ее секрет не в роскошной шевелюре и загорелой коже, а в том, как она преподносит свою внешность в соцсетях.
Так, девушка показывает свою идеальную стройную фигуру, но объясняет, что на самом деле ее тело выглядит не совсем так. Девушка завоевала любовь пользователей Сети тем, что стала рассказывать о неидеальности человеческих тел и о том, что картинка из соцсетей на самом деле нереально. Не бывает идеальных тел, идеальной кожи или идеально симметричных лиц.
Джорджи просто стала показывать, как ее тело в бикини выглядит при удачном свете и в выигрышной позе, а затем, как оно выглядит в расслабленном состоянии или с неудачного ракурса. Подписчики были удивлены тем, насколько по-разному может выглядеть одно и то же тело. С одной стороны они видят подтянутую фигуру и идеальную загорелую кожу, а с другой складки на животе, растяжки и целлюлит. Но это один и тот же человек, а разница между фото составила всего несколько минут.
Однако Кларк не просто удивляет пользователей Сети, а еще и рассказывает о том, как научиться принимать себя и свое тело. "Рамблер" разбирался, как эффектная модель показывает свое настоящее тело.