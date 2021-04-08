Двойник затмила самую красивую женщину в мире

Девушка под ником nely__1 в TikTok повторила образ американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид , которую считают самой красивой женщиной в мире, она опубликовала ролик в социальной сети.

1/10 Девушка под ником nely__1 в TikTok повторила образ американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которую считают самой красивой женщиной в мире, она опубликовала ролик в социальной сети. Фото: @nely__1 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 На кадрах девушка запечатлена на фоне изображения с Хадид. Фото: @nely__1 3/10 В начале ролика она прикрывает себя рукой, а голос за кадром говорит: «Покажите себя на фоне знаменитости, с которой чаще всего вас сравнивают». После этого девушка убирает ладонь с лица и становится понятно, на кого она похожа. Фото: @nely__1 4/10 Юзер сделала прическу и нанесла макияж как у супермодели. Видео она подписала: «Что вы думаете? Похожа?». Фото: @nely__1 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Пост набрал 741 тысячу просмотров и стал вирусным. Пользователи удивились тому, что у Беллы Хадид есть «клон» Фото: @bellahadid 6/10 Они написали в комментариях, что раньше никогда не видели подобного сходства. Некоторые заявили, что автор видео даже выглядит лучше, чем самая красивая женщина в мире. Фото: @bellahadid 7/10 Ранее Белла Хадид вслед за своей сестрой Джиджи появилась на обложке Vogue - модель украсила собой свежий номер испанского журнала. Фото: @bellahadid Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 На обложке Белла в образе от Prada - объемном черно-белом пальто и провокационной черной водолазке с прорезями. Фото: @bellahadid 9/10 Аутфит выглядел довольно необычно за счет прически - темные волосы Беллы уложили в крупные локоны и зачесали наверх, создавая довольно возрастной образ. Фото: @bellahadid 10/10 Хадид призналась, что за время карантина успела отвыкнуть от работы. При этом, несмотря на то, что она хорошо отдохнула, но постоянных съемок и модных показов ей не хватало. Фото: @bellahadid

На кадрах девушка запечатлена на фоне изображения с Хадид. В начале ролика она прикрывает себя рукой, а голос за кадром говорит: «Покажите себя на фоне знаменитости, с которой чаще всего вас сравнивают». После этого девушка убирает ладонь с лица и становится понятно, на кого она похожа. Юзер сделала прическу и нанесла макияж как у супермодели. Видео она подписала: «Что вы думаете? Похожа?».

Пост набрал 741 тысячу просмотров и стал вирусным. Пользователи удивились тому, что у Беллы Хадид есть «клон». Они написали в комментариях, что раньше никогда не видели подобного сходства. Некоторые заявили, что автор видео даже выглядит лучше, чем самая красивая женщина в мире.

Ранее Белла Хадид вслед за своей сестрой Джиджи появилась на обложке Vogue - модель украсила собой свежий номер испанского журнала. На обложке Белла в образе от Prada - объемном черно-белом пальто и провокационной черной водолазке с прорезями. Аутфит выглядел довольно необычно за счет прически - темные волосы Беллы уложили в крупные локоны и зачесали наверх, создавая довольно возрастной образ.