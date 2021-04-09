У женщины, вколовшей ботокс, парализовало лицо

Американка из Флориды вколола ботокс и продемонстрировала страшные последствия процедуры. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте девушки.
24-летняя Монтанна Моррис страдает дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Из-за этого она испытывает боль в нижней части лица и часто просыпается с полностью блокированной челюстью. Для лечения недуга косметолог Моррис предложила ей уколы ботокса, снимающие напряжение мышц.
Блогер согласилась на инъекции, но в конце процедуры обнаружила, что у нее парализовало лицо. Врач сделала Монтанне слишком много уколов не в том месте. В конце видео Моррис показала фото своей улыбки до процедуры, а затем улыбнулась на видео после посещения специалиста.
"Теперь я не могу улыбаться так широко, как раньше. У меня даже зубов почти не видно, я просто не могу открыть рот. А еще мне очень трудно жевать пищу. Прошло уже два месяца. Мне кажется, я останусь такой навсегда",
- пожаловалась американка.
В комментариях подписчики девушки поспешили успокоить ее:
«Не беспокойся, это скоро пройдет!»,
«Со мной произошло то же самое, это закончилось спустя шесть или восемь месяцев! Так что не волнуйся!»,
«У меня это прошло через пять месяцев»,
«Меня тоже парализовало после инъекций. Говорят, нужно больше потеть, чтобы быстрее вывести вещество из организма», «Не бойся, это не опасно».