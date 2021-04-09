У женщины, вколовшей ботокс, парализовало лицо

24-летняя Монтанна Моррис страдает дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Из-за этого она испытывает боль в нижней части лица и часто просыпается с полностью блокированной челюстью. Для лечения недуга косметолог Моррис предложила ей уколы ботокса, снимающие напряжение мышц.

Блогер согласилась на инъекции, но в конце процедуры обнаружила, что у нее парализовало лицо. Врач сделала Монтанне слишком много уколов не в том месте. В конце видео Моррис показала фото своей улыбки до процедуры, а затем улыбнулась на видео после посещения специалиста.