Как спасти волосы недорогим аптечным средством

Многие привыкли, что качественное уходовое средство должно стоить дорого, однако, как выяснил "Рамблер", есть особенные лайфхаки, которые работают без серьезных затрат.

Так например, россиянки в Сети делятся "копеечным" советом по уходу за волосами. Речь идет о средстве, которое можно приобрести в любой аптеке примерно за 20 рублей — глицерин.

По сути, это обычный трехатомный спирт, представляющий собой прозрачную и лишенную резкого запаха жидкость.

Глицерин распадается на воду и углекислый газ и обладает уникальными увлажняющими и питательными свойствами:

- Уплотняет тонкие волосы, добавляя объем;

- Придает блеск и эластичность;

- Борется с ломкостью, перхотью и жирной себореей;

- Способствует активному росту;

При этом в первую очередь глицерин применяется для сухих волос, но и для жирных он будет полезен. Так, он эффективно подсушивает кожу, из-за чего уменьшается интенсивность выделения кожного сала.