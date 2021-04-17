Как спасти волосы недорогим аптечным средством

Многие привыкли, что качественное уходовое средство должно стоить дорого, однако, как выяснил "Рамблер", есть особенные лайфхаки, которые работают без серьезных затрат.
Так например, россиянки в Сети делятся "копеечным" советом по уходу за волосами. Речь идет о средстве, которое можно приобрести в любой аптеке примерно за 20 рублей — глицерин.
По сути, это обычный трехатомный спирт, представляющий собой прозрачную и лишенную резкого запаха жидкость.
Глицерин распадается на воду и углекислый газ и обладает уникальными увлажняющими и питательными свойствами:
- Уплотняет тонкие волосы, добавляя объем;
- Придает блеск и эластичность;
- Борется с ломкостью, перхотью и жирной себореей;
- Способствует активному росту;
При этом в первую очередь глицерин применяется для сухих волос, но и для жирных он будет полезен. Так, он эффективно подсушивает кожу, из-за чего уменьшается интенсивность выделения кожного сала.
Существует множество вариантов применения глицерина для волос. Например, можно сочетать это средство с витаминами Е и А для питания и ускорения роста волос. Для приготовления маски возьмите 15 мг витамина и такое же количество глицерина. Маска наносятся на всю длину волос перед мытьем. Смывать ее нужно через 20-30 минут.