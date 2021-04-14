5 странных мифов о корейском уходе за кожей

Корейская косметика уже давно стала серьезным конкурентом на бьюти-рынке и пользуется стабильным спросом по всему миру. Средства радуют представительниц прекрасного пола своим широким ассортиментом, действенностью и доступностью.

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«С тех пор как интенсивный режим ухода за кожей корейцев стал тенденцией во всем мире, он полностью изменил то, как жители европейских стран привыкли относиться к своей бьюти-рутине»,

Однако вокруг азиатских косметических продуктов витает множество мифов. Вот топ-5 устойчивых заблуждений о продуктах Кореи, которые не имеют никакого отношения к реальности:

Корейская косметика подходит только для светлой кожи

Раньше это было действительно так. А сегодня бьюти-индустрия в этой стране набирает обороты, ученые постоянно разрабатывают новые технологии и улучшают качество своего товара. Поэтому каждый покупатель найдет походящий своему типу и оттенку кожи уход.

Антивозрастная косметика из Кореи подходит только пожилым

Недостатки кожи появляются у каждого в разном возрасте — это зависит от генетики, образа жизни, окружающей среды и других факторов. И если признаки старения у вас появились рано, лучше начинать пользоваться антивозрастной линейкой, чтобы улучшить состояние и остановить процесс увядания кожи.

Солнцезащитный крем надо использовать только при ярком солнце

В Корее принято пользоваться средствами с SPF и носить головные уборы независимо от погоды. Такие правила уберегают от воздействия ультрафиолетовых лучей на вашу кожу и тем самым сохраняют молодость. Возьмите на вооружение это правило, если хотите избежать фотостарение и появления гиперпигментации.

Крем для глаз не обязателен

Увлажняющий крем для лица не заменит крем для глаз. Специальный уход может помочь сделать кожу вокруг глаз лучше: осветлить темные круги, увлажнить нежную периорбитальную область и разгладить гусиные лапки.

Если у вас жирная кожа, нельзя использовать масла