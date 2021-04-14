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Модели plus size, которые выглядят сексуальнее многих худышек

BigPicture.ru
16 часов назад
Пока другие усердно худеют на очередной диете, эти красотки купаются во внимании мужчин и ни в чем себе не отказывают.
Эшли Грэм, 91 кг. В 2017 году Эшли заняла десятую строчку Forbes и была признана самой высокооплачиваемой моделью plus size в мире. Нестандартные параметры не мешают ей получать миллионы восторженных комментариев на своей странице в Insta­gram.
1/10 Эшли Грэм, 91 кг. В 2017 году Эшли заняла десятую строчку Forbes и была признана самой высокооплачиваемой моделью plus size в мире. Нестандартные параметры не мешают ей получать миллионы восторженных комментариев на своей странице в Insta­gram.
Фото: BigPicture.ru
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Эми Шумер, 73 кг. Девушка, которая открыто говорит о своих якобы недостатках и совсем не комплексует, покорила всю Америку. Эми известна бурными романами с бизнесменами и дизайнерами, среди которых был красавчик Бен Ханиш. Сегодня Шумер замужем шеф-поваром Крисом Фишером.
2/10 Эми Шумер, 73 кг. Девушка, которая открыто говорит о своих якобы недостатках и совсем не комплексует, покорила всю Америку. Эми известна бурными романами с бизнесменами и дизайнерами, среди которых был красавчик Бен Ханиш. Сегодня Шумер замужем шеф-поваром Крисом Фишером.
Фото: BigPicture.ru
Велвет Д’Амур, 139 кг. Она всегда мечтала стать моделью, но ей отказали, сказав, что 53 килограмма — это много. Девушка не оставила свою мечту, набрала вес до 139 кг и подалась в модели plus size. На ее счету контракты с Жан-Пол Готье и Гальяно.
3/10 Велвет Д’Амур, 139 кг. Она всегда мечтала стать моделью, но ей отказали, сказав, что 53 килограмма — это много. Девушка не оставила свою мечту, набрала вес до 139 кг и подалась в модели plus size. На ее счету контракты с Жан-Пол Готье и Гальяно.
Фото: BigPicture.ru
Катя Жаркова, 84 кг. Первая российская модель plus size, которая появилась на обложке Cosmopolitan. С тех пор карьера Кати взлетела вверх, с ней заключили контракты Avenue, Silver Jeans, MC Patterns, Ulla Poken, Forever 21, Pure Energy, Cabi, Macys и Fashion To Figure.
4/10 Катя Жаркова, 84 кг. Первая российская модель plus size, которая появилась на обложке Cosmopolitan. С тех пор карьера Кати взлетела вверх, с ней заключили контракты Avenue, Silver Jeans, MC Patterns, Ulla Poken, Forever 21, Pure Energy, Cabi, Macys и Fashion To Figure.
Фото: BigPicture.ru
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Робин Лоули, 81 кг. Лоули стала первой plus-size моделью, снявшейся для австралийского Vogue. Девушка известна откровенными фотосессиями в стиле ню и предложением перестать употреблять термин «plus size».
5/10 Робин Лоули, 81 кг. Лоули стала первой plus-size моделью, снявшейся для австралийского Vogue. Девушка известна откровенными фотосессиями в стиле ню и предложением перестать употреблять термин «plus size».
Фото: BigPicture.ru
Тесс Холлидей, 150 кг. Еще одна модель, которая украсила обложку Cosmopolitan, но уже британского. Девушка признается, что именно в этом весе она смогла принять и полюбить свое тело.
6/10 Тесс Холлидей, 150 кг. Еще одна модель, которая украсила обложку Cosmopolitan, но уже британского. Девушка признается, что именно в этом весе она смогла принять и полюбить свое тело.
Фото: BigPicture.ru
Искра Лоуренс, 88 кг. Она начинала обычной моделью, но в какой-то момент стала набирать вес и диеты ее уже не спасали. Искра решила просто принять себя и считает, что это было лучшим решением. По мнению девушки, она бы просто слилась с толпой обычных моделей и вряд ли бы получила такой успех.
7/10 Искра Лоуренс, 88 кг. Она начинала обычной моделью, но в какой-то момент стала набирать вес и диеты ее уже не спасали. Искра решила просто принять себя и считает, что это было лучшим решением. По мнению девушки, она бы просто слилась с толпой обычных моделей и вряд ли бы получила такой успех.
Фото: BigPicture.ru
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Уитни Томпсон, 85 кг. Уитни — первая победительница «Топ-модель по‑американски» в размере plus-size. Она не всегда была пышкой, старалась контролировать вес, но однажды просто устала и решила быть собой. По ее словам, сейчас она получает гораздо больше внимания от мужчин, нежели когда была стройной.
8/10 Уитни Томпсон, 85 кг. Уитни — первая победительница «Топ-модель по‑американски» в размере plus-size. Она не всегда была пышкой, старалась контролировать вес, но однажды просто устала и решила быть собой. По ее словам, сейчас она получает гораздо больше внимания от мужчин, нежели когда была стройной.
Фото: BigPicture.ru
Александра Дейнега, 78 кг. Начинающая plus size модель из Москвы. Александра против пропаганды какого-либо веса, роста и других стереотипов. В отличие от коллег она не противопоставляет размеры и считает, что можно быть красивой и желанной как в XS, так и в XL.
9/10 Александра Дейнега, 78 кг. Начинающая plus size модель из Москвы. Александра против пропаганды какого-либо веса, роста и других стереотипов. В отличие от коллег она не противопоставляет размеры и считает, что можно быть красивой и желанной как в XS, так и в XL.
Фото: BigPicture.ru
Тара Линн, 80 кг. Несмотря на то, что Тара снималась для Vogue и Elle, настоящая популярность пришла к ней после того, как она стала лицом H&M. Все дело в том, что ее предшественницей была Жизель Бундхен, известная своей шикарной фигурой и модельными параметрами.
10/10 Тара Линн, 80 кг. Несмотря на то, что Тара снималась для Vogue и Elle, настоящая популярность пришла к ней после того, как она стала лицом H&M. Все дело в том, что ее предшественницей была Жизель Бундхен, известная своей шикарной фигурой и модельными параметрами.
Фото: BigPicture.ru
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