Модели plus size, которые выглядят сексуальнее многих худышек

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Искра Лоуренс, 88 кг. Она начинала обычной моделью, но в какой-то момент стала набирать вес и диеты ее уже не спасали. Искра решила просто принять себя и считает, что это было лучшим решением. По мнению девушки, она бы просто слилась с толпой обычных моделей и вряд ли бы получила такой успех.