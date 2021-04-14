Названы самые модные прически 2021 года

Парикмахеры назвали стрижки, которые стали модными в 2021 году. Соответствующий материал появился на сайте Metro.

Фото: @liam_toner_hair @liam_toner_hair

По информации издания, после окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, посетители салонов красоты предпочитают укорачивать длину волос. Так, например, в настоящее время популярностью пользуется стрижка-шэгги, что в переводе с английского означает «лохматый».

«Прошло время длинных волос с идеальным срезом — после карантина люди хотят кардинальных изменений. Прическа-шэгги идеально подойдет девушкам с вьющимися волосами, она должна выглядеть растрепанной», — пояснил управляющий лондонского салона красоты SALON64 Рики Уолтерс (Ricky Walters).

По словам эксперта, также стала трендовой прическа- грива (объемная прическа, имитирующая львиную гриву — прим. «Ленты.ру»

«В прошлом году все восхищались кучерявым каре, но мода эволюционировала и сейчас в моде прически-гривы», — сказал Уолтерс и добавил, что лучше всего такая стрижка будет выглядеть на обладательницах вьющихся волос.

Помимо этого, согласно материалу, в моду вернулась челка. Британский парикмахер Валери Мэн (Valerie Maine) рекомендует стричь ее в салонах красоты. Специалистка отмечает, что к ней обращалось большое количество клиентов, которые оформили челку самостоятельно и остались недовольны результатом.

Вдобавок, по словам экспертов, одними из самых популярных причесок стали многослойная стрижка-боб, а также культовая прическа-маллет из 1980-х годов.