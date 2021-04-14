5 простых способов увеличить грудь визуально

Многие девушки мечтают о красивой груди, но мало кто решается прибегнуть к услугам пластических хирургов — это и дорого, и больно, и не всегда уместно. Есть хорошая новость: ложиться под нож не обязательно! Ведь есть несколько секретов визуального увеличения груди.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Наверняка первое, о чем вы подумали — бюстгальтер с эффектом пуш-ап. Но нет, поролоновых вкладышей в наших сегодняшних рецептах красоты не будет. Есть способы сделать ваше декольте более привлекательным, которыми поделилось интернет-издание «Медик Форум»:

Макияж

Когда вам срочно нужно визуально увеличить бюст, можно прибегнуть к помощи косметики. Нанесите тональный крем на зону декольте буквой Т, по этим линиям оттените контурингом, хорошенько растушуйте, а ключицы выделите хайлайтером. Вы удивитесь, насколько более аппетитно будет выглядеть ваше декольте.

Осанка

Следите за тем, чтобы спина была ровной. Грудь выглядит меньше, когда женщина сутулится. Расправьте плечи и вперед!

Физические упражнения

Для красивых форм также важен регулярный спорт — нужны полноценные тренировки грудного отдела и плечевого пояса, включающие следующие элементы: плавание, гребля, отжимание.

Акцент на талии

В идеале нужно приблизить свои параметры к типу фигуры «песочные часы». Наличие осиной талии визуально придаст объемов вашему бюсту и бедрам. Поэтому если нужно «увеличить» грудь, придется сбросить пару килограммов с талии и бедер и убрать несколько сантиметров в области живота. А затем просто подчеркните свои достоинства правильно подобранной одеждой.

Скотч

Такой способ замечен за многими звездами. Инстаблогер Надин Серовски прибегала к помощи скотча, когда декольте этого требовало. Ким Кардашьян тоже призналась, что использует малярный скотч, чтобы приподнять бюст и сделать его более внушительным. Простой способ конечно имеет недостаток: отлеплять скотч от кожи неприятно, но красота иногда все же требует жертв.