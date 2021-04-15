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Модель пожаловалась на изменивший ее ботокс

Lenta.ru
10 часов назад
Звезда реалити-шоу и популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз (Gemma Collins) пожаловалась на изменившееся до неузнаваемости от ботокса лицо. Об этом сообщает The Sun.
Модель пожаловалась на изменивший ее ботокс
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Знаменитость рассказала журналистам, что в общей сложности потратила на косметологические процедуры и пластические операции 8366 фунтов стерлингов (885 тысяч рублей).
«После 40 лет я начала беспокоиться о своей внешности и сделала несколько процедур у мастера. Сначала я выглядела хорошо, но с каждым посещением косметолога зависимость усиливается, и тебе все больше хочется улучшить свой внешний вид», — пояснила Коллинз.
Однако телезвезда пожаловалась, что после многочисленных процедур она осталась недовольна своим новым внешним видом. По ее словам, слишком частое применение ботокса и филлеров привело к тому, что ее перестала узнавать собственная мать.
Манекенщица решила отказаться от всех косметологических модификаций, поскольку из-за них ее лицо кардинально изменилось. Звезда реалити-шоу призвала поклонников не переусердствовать с инъекциями.
«Вы прекрасны сами по себе. Не позволяйте обществу заставлять вас делать все эти процедуры», — сказала Коллинз.
Красота,Пластические операции,Плюс-сайз,
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