Врач объяснил опасность популярной прически для волос

Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов назвал самую опасную прическу для волос. Его слова передает радио Sputnik.

По его словам, наиболее вредным для волос является начес, который был так популярен в прошлом.

«Наши мамы и бабушки в 1960-е годы расчесывали волосы против роста, чтобы получался пышный пучок. Что происходит в этот момент: мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую. Во время начеса мы всю эту кутикулу разрушаем», — объяснил он. Все остальное, включая длину волос, на здоровье не влияет.

Чтобы вовремя заметить проблемы с волосами, надо смотреть на ширину пробора, указал Абрамов. Так, чем пробор шире, чем скорее нужно обратиться к специалисту.

Помимо этого, врач отметил, что обладательницам жирных волос не стоит злоупотреблять шампунями. Так как они стимулируют сальную железу вырабатывать еще больше секрета.