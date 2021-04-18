Врач объяснил опасность популярной прически для волос

Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов назвал самую опасную прическу для волос. Его слова передает
радио Sputnik.
По его словам, наиболее вредным для волос является начес, который был так популярен в прошлом.
«Наши мамы и бабушки в 1960-е годы расчесывали волосы против роста, чтобы получался пышный пучок. Что происходит в этот момент: мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую. Во время начеса мы всю эту кутикулу разрушаем», — объяснил он. Все остальное, включая длину волос, на здоровье не влияет.
Чтобы вовремя заметить проблемы с волосами, надо смотреть на ширину пробора, указал Абрамов. Так, чем пробор шире, чем скорее нужно обратиться к специалисту.
Помимо этого, врач отметил, что обладательницам жирных волос не стоит злоупотреблять шампунями. Так как они стимулируют сальную железу вырабатывать еще больше секрета.
«Чем чаще мы моем голову, тем нейтральнее должен быть шампунь», — указал врач.