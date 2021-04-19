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Парикмахер раскрыл секрет сохранения цвета волос после окрашивания

Lenta.ru
9 часов назад
Британский парикмахер раскрыл секреты, помогающие сохранить желаемый оттенок волос после окрашивания. Информация появилась на портале Mirror.
Раскрыт секрет сохранения цвета волос после окрашивания
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Владелец салона красоты Barber Below Роб Члапка (Rob Czlapka) рассказал, что качество цвета во многом зависит от ухода за волосами и правильного мытья головы. По словам эксперта, быстрее всего пигмент вымывается из волоса из-за использования неподходящего шампуня.
«Шампунь — агрессивное очищающее средство, которое не только вымывает краску из волос, но также удаляет полезные для кожи масла, из-за чего волосы выглядят сухими»,
— пояснил Члапка. По этой причине специалист рекомендует клиентам покупать шампунь без консервантов, сульфатов и синтетических ароматизаторов.
Помимо этого, для сохранения желаемого цвета британец посоветовал не мыть голову в течение 72 часов после окрашивания в салоне красоты.
«Вы должны дать время порам закрыться, чтобы пигмент закрепился в волосах»,
— объяснил колорист.
Парикмахер порекомендовал мыть голову прохладной водой, а также минимизировать использование электрических инструментов для укладки волос, поскольку высокие температуры разрушают их структуру.
Красота,
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