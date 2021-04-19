Раскрыт секрет сохранения цвета волос после окрашивания

Британский парикмахер раскрыл секреты, помогающие сохранить желаемый оттенок волос после окрашивания. Информация появилась на портале Mirror.

Владелец салона красоты Barber Below Роб Члапка (Rob Czlapka) рассказал, что качество цвета во многом зависит от ухода за волосами и правильного мытья головы. По словам эксперта, быстрее всего пигмент вымывается из волоса из-за использования неподходящего шампуня.

«Шампунь — агрессивное очищающее средство, которое не только вымывает краску из волос, но также удаляет полезные для кожи масла, из-за чего волосы выглядят сухими»,

— пояснил Члапка. По этой причине специалист рекомендует клиентам покупать шампунь без консервантов, сульфатов и синтетических ароматизаторов.

Помимо этого, для сохранения желаемого цвета британец посоветовал не мыть голову в течение 72 часов после окрашивания в салоне красоты.

«Вы должны дать время порам закрыться, чтобы пигмент закрепился в волосах»,

— объяснил колорист.