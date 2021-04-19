В Дагестане возмутились голыми съемками на фоне местной достопримечательности

Две девушки провели обнаженную фотосессию на фоне Сулакского каньона, расположенного в Дагестане, что вызвало негативную реакцию у местных жителей, сообщает mk.ru. К девушкам с призывом удалить фотографии из соцсетей обратился заместитель главы Унцукульского района Мухаммад Хамзатов. По его словам, на фотографии, которая была сделана предположительно осенью прошлого года, девушки фотографировались обнаженными в присутствии большого количества людей, среди которых могли быть несовершеннолетние. Хамзатов рассказал, что в районную администрацию обращались старейшины, учителя, женщины и молодежь, которые требовали разобраться. Также под комментариями в соцсетях девушек появлялись угрозы расправы. Ранее в Дубае под суд попали 10 девушек, которые голыми станцевали на балконе отеля.