Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами

Австралийский парикмахер раскрыла главные ошибки, которые люди совершают при уходе за волосами. Информация появилась на Daily Mail.

Фото: Faith Williams Faith Williams

Жительница Брисбена Фейт Уильямс (Faith Williams) поделилась с читателями издания советами, которые помогут сохранить здоровье волос. По ее словам, главным правилом является регулярная стрижка в салоне красоты, предотвращающая сечение концов.

«Секущиеся пряди в любом случае отвалятся и испортят внешний вид вашей прически», — пояснила эксперт.

Кроме того, Уильямс рассказала, что при укладке волос необходимо обязательно пользоваться термозащитой. Отмечается, что высокие температуры негативно влияют на качество волос и приводят к образованию секущихся волос. Частое применение приборов для укладки способствует быстрому вымыванию пигмента из окрашенных волос.

Помимо этого, специалистка посоветовала не мыть голову каждый день, поскольку таким образом она загрязняется быстрее.

«При частом использовании шампуня кожа головы становится сухой, что приводит к выработке кожного сала, которое делает волосы жирными», — пояснила Уильямс.

Вместо частого мытья она рекомендует использовать сухой шампунь.

Парикмахер также дала совет блондинкам — оказалось, что обладательницам светлых волос необходимо осветлять их с помощью шампуней и масок раз в неделю, а не при каждом мытье головы. «В противном случае ваши волосы потеряют блеск», — объяснила австралийка.

В заключение она призвала читателей соблюдать все советы по уходу за волосами, которые парикмахеры дают им в салонах красоты. «Если вы платите сотни долларов в салоне красоты, но после этого не ухаживаете за волосами дома, вам необходимо изменить свой подход», — сказала Уильямс.