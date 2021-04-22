Каждый старается подобрать самые красивые фотографии для публикации в соцсетях, а для некоторых селфи превращаются в одержимость. Порой дамы настолько тщательно редактируют свои снимки, что становятся непохожими на себя. В результате, когда девушка приходит на первое свидание с мужчиной, который видел ее только на фото в интернете, возникает недопонимание и даже проблемы в личной жизни.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

От стандартных фильтров до профессиональных программ для редактирования: три женщины откровенно признались, почему хотят выглядеть в соцсетях гораздо лучше, чем в реальности.

Все мы подбираем самые удачные фотографии для размещения в соцсетях или на сайтах знакомств. Недавнее исследование показало, что треть британцев редактируют свои снимки перед публикацией. Иногда они тратят до 20 минут на селфи, чтобы выбрать самое удачное. Люди тщательно выбирают угол съемки и освещение, делают фотографии на закате, чтобы поймать самые красивые кадры.

Вот откровенные признания трех девушек, которые готовы на все ради идеальных селфи. Они осознанно обманывают друзей и подписчиков, загружая на свои страницы снимки, отредактированные до неузнаваемости.

Мужчина развернулся и ушел, увидев меня в реальной жизни

33-летняя Бекки Вайн живет в Лондоне и подрабатывает моделью. Она одна воспитывает дочь. Для женщины очень важно идеально выглядеть в соцсетях, ведь это необходимо, чтобы получить работу в модной сфере.

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Бекки не использует стандартные фильтры, а подбирает те, которые придают ей на фото максимально естественный вид. Она тщательно ретуширует каждый недостаток, стирая неравномерный цвет кожи и морщины. Иногда женщина даже нанимает профессиональных фотографов, чтобы они сделали для нее идеальные снимки и дали советы, как правильно редактировать их в фотошопе.

Британка делает селфи каждый день, чтобы постоянно обновлять свою страницу в соцсетях. У нее много подписчиков, от которых она получает лайки и комплименты. Мужчины пишут ей, а некоторые пользовательницы даже используют ее снимки, создавая фейковые аккаунты на сайтах знакомств. Сначала Бекки это шокировало, а затем она начала воспринимать такие «кражи» как комплимент.

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Женщина ходила на несколько свиданий, знакомясь с мужчинами в интернете. Один из них развернулся и ушел, увидев, что она не похожа на свои идеальные селфи из соцсетей.

Уложив дочь спать, Бекки часами сидит в интернете, подыскивая приложения для редактирования фотографий. Женщине часто пишут, что она красива и фотогенична, поэтому британка не собирается прекращать эксперименты с фильтрами и размещать в соцсетях изображения лучшей версии себя.

На редактирование фотографий уходит несколько часов в день

19-летняя Элла Коллинс-Годден живет с парнем в городе Шорхэме-бай-Си. В детстве она часто принимала участие в конкурсах красоты. До этого девушка была неуверенной в себе и не любила фотографироваться.

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Сейчас британка тратит несколько часов в неделю на съемку и несколько часов в день — на редактирование снимков. Она корректирует контрастность и цвет даже после использования фильтра. Разглядывая свои идеальные фотографии, Элла чувствует себя довольной и уверенной. Одни знакомые считают девушку самовлюбленной, а другие предостерегают от комплексов, которые могут появиться, когда она станет старше и ее красота начнет увядать. Британка не слушает ни тех, ни других.

У Эллы на телефоне около тысячи фотографий, и большинство из них – селфи. Ей нравится применять фильтры, чтобы увидеть себя в разных образах. В Инстаграме девушка получает много сообщений от мужчин. Большинство из них она даже не читает.

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Британка понимает, что выглядит в реальной жизни совсем не так, как в соцсетях. Некоторые люди даже не узнают девушку, когда встречают ее на улице после знакомства в интернете, хотя и не говорят ничего плохого о ее внешности.

Элла всегда делает много фотографий во время вечеринок и праздничных событий, а на следующий день часами их редактирует. Она не считает ретушь снимков обманом, ведь в мире интернета большинство вещей далеки от реальности, и все это понимают.

Фильтры для фотографий придают уверенности

35-летняя Джемма Эндрюс живет с мужем и пятью детьми в Честерфилде. Она говорит, что даже макияж и красивая прическа не придают ей такой уверенности, как фильтры для фотографий. Только с их помощью женщина выглядит, по ее мнению, наилучшим образом.

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Джемма любит все фильтры, которые встречаются в соцсетях, а также различные маски: кошачьи уши, черно-белый эффект или размытые контуры. В подростковом возрасте и юности она старалась избегать камеры и ненавидела селфи. С фильтрами для фотографий в Snapchat ее познакомила старшая дочь. Женщине они очень понравились.

Британка перенесла операцию на мозге, из-за чего ей пришлось сбрить волосы. Находясь в больнице в течение семи недель, она постоянно отправляла фотографии родным и близким. Фильтры делали удачнее, и это помогало Джемме чувствовать себя лучше. Примерив на себя красный цвет волос с помощью фоторедактора, она решила покраситься и в реальной жизни. Теперь женщина хочет сделать пирсинг в носу.

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Каждый день Джемма следит за обновлениями фильтров в Snapchat. Чтобы выбрать одно селфи, она делает не менее 20 кадров. Женщина тщательно подбирает место для фотографирования и освещение, чтобы выглядеть на снимке безупречно.