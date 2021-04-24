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Раскрыты секреты долголетия японцев

Lenta.ruиещё 1
9 часов назад
Пользователь китайской социальной сети WeChat раскрыл несколько секретов долголетия японцев. Ключевым фактором оказалась система питания нации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Раскрыты секреты долголетия японцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам автора публикации, занятия спортом не пользуются большой популярностью у японцев. При этом им удается удерживать высокий уровень долголетия благодаря разнообразной пище — почти каждая трапеза включает мясо, фрукты и овощи. Второй причиной долголетия пользователь назвал медленное пережевывание продуктов, что позволяет японцам не переедать.
Третьим секретом долгой жизни стал способ приготовления еды — японцы предпочитают отваривать продукты или готовить на пару, а жарят в редких случаях. Последним секретом пользователь назвал употребление большого количества рыбы и морепродуктов, более полезных для здоровья, чем красное мясо.
В январе 2021 года врач-диетолог Марк Гилберт назвал секреты питания, способные продлить жизнь. Он посоветовал уменьшить количество потребляемых килокалорий и следить за количеством получаемого витамина D. Гилберт призвал есть больше ягод и отметил пользу зеленого чая, который помогает контролировать уровень сахара в крови и понижает давление.
Красота,Марк Гилберт,
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