Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

"Круче оригинала": двойника Скарлетт Йоханссон нашли в России

Диана Товсепова
2 часа назад
Одной из самых популярных и красивых блондинок Голливуда считается Скарлетт Йоханссон. О ней мечтают миллионы мужчин по всему миру, а ее ангельской внешностью восхищаются женщины. Недавно в Сети обнаружили "русскую версию Скарлетт".
Двойника голливудской звезды Скарлетт Йоханссон нашли в России. Катрин Шумская живет в Краснодаре.
1/7 Двойника голливудской звезды Скарлетт Йоханссон нашли в России. Катрин Шумская живет в Краснодаре.
Фото: @mimisskate, globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Популярность пришла к россиянке после роликов, в которых она повторяла знаменитые образы Скарлетт Йоханссон.
2/7 Популярность пришла к россиянке после роликов, в которых она повторяла знаменитые образы Скарлетт Йоханссон.
Фото: @mimisskate
Только посмотрите на Катю! Это ли не Скарлетт?!
3/7 Только посмотрите на Катю! Это ли не Скарлетт?!
Фото: @mimisskate
Девушка сразу же стала объектом внимания пользователей Сети.
4/7 Девушка сразу же стала объектом внимания пользователей Сети.
Фото: @mimisskate
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Шумская подписывает себя в Instagram, как "внебрачная дочь Скарлетт Йоханссон".
5/7 Шумская подписывает себя в Instagram, как "внебрачная дочь Скарлетт Йоханссон".
Фото: @mimisskate
По стройности она также не уступает своему "двойнику".
6/7 По стройности она также не уступает своему "двойнику".
Фото: @mimisskate
Сейчас у красотки почти 630 тысяч подписчиков в TikTok и 46 тысяч подписчиков в Instagram.
7/7 Сейчас у красотки почти 630 тысяч подписчиков в TikTok и 46 тысяч подписчиков в Instagram.
Фото: @mimisskate
Как выяснил "Рамблер", в России нашлась девушка, похожая на голливудскую актрису, как близняшка. Девушку зовут Катрин Шумская и живет она на юге страны (Краснодар).
Причем красавица, кажется, гордится своим сходством со Скарлетт, потому как подписывает себя в Instagram как "Внебрачная дочь Скарлетт Йоханссон". Особая популярность пришла к Кате после ее роликов в приложении TikTok. Там девушка копировала образ Скарлетт в роли Черной вдовы из киновселенной Marvel. Пользователи Сети были поражены сходством с актрисой и наперебой выражали Катрин свое восхищение:
"Горячее оригинала", "Она похоже на Скарлетт, больше, чем сама Скарлетт похожа на себя...", "Русская версия не уступает Голливуду", —комментируют пользователи.
Красота,Фото,Скарлетт Йоханссон,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители