Сейчас у красотки почти 630 тысяч подписчиков в TikTok и 46 тысяч подписчиков в Instagram.

Как выяснил "Рамблер", в России нашлась девушка, похожая на голливудскую актрису, как близняшка. Девушку зовут Катрин Шумская и живет она на юге страны (Краснодар).

Причем красавица, кажется, гордится своим сходством со Скарлетт, потому как подписывает себя в Instagram как "Внебрачная дочь Скарлетт Йоханссон". Особая популярность пришла к Кате после ее роликов в приложении TikTok. Там девушка копировала образ Скарлетт в роли Черной вдовы из киновселенной Marvel. Пользователи Сети были поражены сходством с актрисой и наперебой выражали Катрин свое восхищение: