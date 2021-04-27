Модель увеличила ягодицы и осталась недовольна

Модель Уитни Пейдж решилась на увеличение ягодиц, но результат разочаровал девушку. "Рамблер" рассказывает, почему она решила исправить свою фигуру еще раз.
Пейдж прославилась в 2017 году, когда начала публиковать свои фото в Instagram. Подписчики оценили ее стройную фигуру, но модели не нравились ягодицы, поэтому она решилась на бразильскую подтяжку. Хирург сделал ей липосакцию и увеличил размер ягодиц. Однако девушка оказалась недовольна результатом.
«Из-за того, что я была худой, на тех частях тела, где они забирали жир посредством липосакции, образовались вмятины, а мои ягодицы получились чересчур большими. Мне стало очень грустно, я почти сразу пожалела о процедуре»
Девушка рассказала, что не смогла натянуть свои старые джинсы на новое тело, а из-за результатов операции впала в депрессию и была вынуждена обращаться к специалистам. Несколько лет спустя она перенесла еще две операции, чтобы исправить ситуацию. Сейчас Пейдж довольна своей фигурой, но все еще считает, что ягодицы сильно выделяются из-за ее худобы.