Модель увеличила ягодицы и осталась недовольна

Модель Уитни Пейдж решилась на увеличение ягодиц, но результат разочаровал девушку. "Рамблер" рассказывает, почему она решила исправить свою фигуру еще раз.

Несколько лет спустя она перенесла еще две операции, чтобы исправить ситуацию. Сейчас Пейдж довольна своей фигурой, но все еще считает, что ягодицы сильно выделяются из-за ее худобы.

Девушка рассказала, что не смогла натянуть свои старые джинсы на новое тело, а из-за результатов операции впала в депрессию и была вынуждена обращаться к специалистам.

«Из-за того, что я была худой, на тех частях тела, где они забирали жир посредством липосакции, образовались вмятины, а мои ягодицы получились чересчур большими. Мне стало очень грустно, я почти сразу пожалела о процедуре».

Пейдж прославилась в 2017 году, когда начала публиковать свои фото в Instagram. Подписчики оценили ее стройную фигуру, но модели не нравились ягодицы, поэтому она решилась на бразильскую подтяжку. Хирург сделал ей липосакцию и увеличил размер ягодиц. Однако девушка оказалась недовольна результатом.

Девушка рассказала, что не смогла натянуть свои старые джинсы на новое тело, а из-за результатов операции впала в депрессию и была вынуждена обращаться к специалистам. Несколько лет спустя она перенесла еще две операции, чтобы исправить ситуацию. Сейчас Пейдж довольна своей фигурой, но все еще считает, что ягодицы сильно выделяются из-за ее худобы.