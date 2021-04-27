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Модель увеличила ягодицы и осталась недовольна

Елизавета Назарова
11 часов назад
Модель Уитни Пейдж решилась на увеличение ягодиц, но результат разочаровал девушку. "Рамблер" рассказывает, почему она решила исправить свою фигуру еще раз.
Модель Уитни Пейдж решилась на увеличение ягодиц, но результат разочаровал девушку.
1/7 Модель Уитни Пейдж решилась на увеличение ягодиц, но результат разочаровал девушку.
Фото: @whitneypaige.tv
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Пейдж прославилась в 2017 году, когда начала публиковать свои фото в Instagram.
2/7 Пейдж прославилась в 2017 году, когда начала публиковать свои фото в Instagram.
Фото: @whitneypaige.tv
Подписчики оценили ее стройную фигуру, но модели не нравились ягодицы, поэтому она решилась на бразильскую подтяжку.
3/7 Подписчики оценили ее стройную фигуру, но модели не нравились ягодицы, поэтому она решилась на бразильскую подтяжку.
Фото: @whitneypaige.tv
Хирург сделал ей липосакцию и увеличил размер ягодиц. Однако девушка оказалась недовольна результатом.
4/7 Хирург сделал ей липосакцию и увеличил размер ягодиц. Однако девушка оказалась недовольна результатом.
Фото: @whitneypaige.tv
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«Из-за того, что я была худой, на тех частях тела, где они забирали жир посредством липосакции, образовались вмятины, а мои ягодицы получились чересчур большими. Мне стало очень грустно, я почти сразу пожалела о процедуре».
5/7 «Из-за того, что я была худой, на тех частях тела, где они забирали жир посредством липосакции, образовались вмятины, а мои ягодицы получились чересчур большими. Мне стало очень грустно, я почти сразу пожалела о процедуре».
Фото: @whitneypaige.tv
Девушка рассказала, что не смогла натянуть свои старые джинсы на новое тело, а из-за результатов операции впала в депрессию и была вынуждена обращаться к специалистам.
6/7 Девушка рассказала, что не смогла натянуть свои старые джинсы на новое тело, а из-за результатов операции впала в депрессию и была вынуждена обращаться к специалистам.
Фото: @whitneypaige.tv
Несколько лет спустя она перенесла еще две операции, чтобы исправить ситуацию. Сейчас Пейдж довольна своей фигурой, но все еще считает, что ягодицы сильно выделяются из-за ее худобы.
7/7 Несколько лет спустя она перенесла еще две операции, чтобы исправить ситуацию. Сейчас Пейдж довольна своей фигурой, но все еще считает, что ягодицы сильно выделяются из-за ее худобы.
Фото: @whitneypaige.tv
Пейдж прославилась в 2017 году, когда начала публиковать свои фото в Instagram. Подписчики оценили ее стройную фигуру, но модели не нравились ягодицы, поэтому она решилась на бразильскую подтяжку. Хирург сделал ей липосакцию и увеличил размер ягодиц. Однако девушка оказалась недовольна результатом.
«Из-за того, что я была худой, на тех частях тела, где они забирали жир посредством липосакции, образовались вмятины, а мои ягодицы получились чересчур большими. Мне стало очень грустно, я почти сразу пожалела о процедуре»
Девушка рассказала, что не смогла натянуть свои старые джинсы на новое тело, а из-за результатов операции впала в депрессию и была вынуждена обращаться к специалистам. Несколько лет спустя она перенесла еще две операции, чтобы исправить ситуацию. Сейчас Пейдж довольна своей фигурой, но все еще считает, что ягодицы сильно выделяются из-за ее худобы.
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